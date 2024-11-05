Шоу не принесло миллионы

Администрация города-курорта Сочи обратилась с кассационной жалобой в арбитражный суд Северо-Кавказского округа, чтобы взыскать с ООО «Арт шоу» денежные средства в сумме 29,1 млн руб., которые компания обязалась перечислить в бюджет при реализации инвестпроекта. В 2008 году мэрией и обществом был заключен договор инвестирования о реконструкции набережной с размещением рекреационных объектов по ул. Черноморская Хостинского района. Юристы полагают, что кассация не принесет удовлетворительных для истца результатов из-за пропуска срока исковой давности.



Обязательства по перечислению денег в бюджет Сочи инвестором не были исполнены

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мэрия Сочи обжалует в кассационной инстанции решения нижестоящих судов, которые отказали ей в праве требования 29,1 млн руб. с компании «Арт шоу». Как следует из материалов дела, в 2008 году между администрацией Сочи и обществом был заключен договор инвестирования. По условиям договора компания должна была провести реконструкцию набережной с размещением рекреационных объектов по ул. Черноморская Хостинского района города-курорта. Реконструкция осуществлялась на земельном участке общей площадью 1,2 тыс. кв. м, расположенном между пляжем гостиницы «Жемчужная» и проспектом Пушкина, в границах улиц Черноморская, Гагаринская и Депутатская. В качестве компенсации за социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру города, инвестор был обязан перечислить в бюджет курорта 29,1 млн руб. несколькими платежами. В договоре указано, что объект «Центр курортного отдыха по ул. Черноморской в Хостинском районе в комплексе гидротехнических сооружений» полностью переходит в собственность инвестора.

Центр отдыха ввели в эксплуатацию 31 декабря 2013 года. Как сообщали СМИ, по улице Черноморской в Хостинском районе, на первой береговой линии появился элитный АК «СанРемо». В здании располагались комплекс апартаментов, ресторан «SANREMO» на 100 мест и магазины сезонной торговли. Обязательства по перечислению денег в бюджет города инвестором не были исполнены.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» компания ООО “АРТ ШОУ” зарегистрирована в Сочи 5 января 2003 года. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Генеральный директор компании Александр Калинин. Размер уставного капитала 10 тыс. руб.

С иском в суд администрация обратилась лишь в декабре 2023 года. Суд первой инстанции установил пропуск срока исковой давности, в связи с чем пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска. Пятнадцатый арбитражный суд оставил решение без изменения. Заседание по рассмотрению кассационной жалобы состоится 13 ноября.

По мнению адвоката Адвокатской палаты Московской области, арбитра арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей Алины Каланда, взыскание администрацией Сочи задолженности с ООО «Арт шоу» крайне маловероятна, поскольку в основу судебного акта первой и апелляционной инстанции положено одно «безусловное» основание для отказа в удовлетворении требований, а именно пропуск срока исковой давности.

«Дело не относится к категории, на которую не распространяется исковая давность, вдобавок, срок исковой давности не может превышать десять лет. В суд администрация Сочи обратилась в декабре 2023 года, то есть спустя десять лет с момента, когда узнала о нарушении своего права, что является основанием для отказа, и, полагаю, срок за такой период не восстановят», — говорит адвокат.

Как отметил руководитель практики правового сопровождения предпринимательства МГКА Бюро адвокатов «Де-юре» Константин Ткаченко, условия договора инвестирования предусматривали, что первый платеж должен был быть совершен в течение 15 дней с момента выдачи разрешения на строительство, а последующие платежи — в периоды, установленные от первого (по всей видимости, ежемесячно равными частями).

«Разрешение на строительство выдавалось в 2008 году и в 2013 году взамен ранее выданного, поэтому не совсем понятно, почему суд исчисляет все сроки от 2013 года. Но при любом способе исчисления пропуск срока исковой давности очевиден, так как последний платеж должен был быть совершен не позднее 15 сентября 2013 года», — рассуждает эксперт.

По словам юриста, при условии, что истцом пропущен срок исковой давности минимум на восемь лет, и принимая во внимание, что ни судом первой инстанции, ни коллегией апелляционного суда не установлены основания для иного способа исчисления срока исковой давности, вероятность отмены состоявшихся судебных актов в суде кассационной инстанции можно оценить как крайне низкую.

«Это дело является хорошим примером соблюдения основополагающих принципов гражданского права, таких как равенство участников гражданских правоотношений, диспозитивность, состязательность судебного процесса. Суд не допустил предоставления каких-либо преференций публичному гражданско-правовому образованию, что в последнее время иногда встречается, а рассмотрел дело строго в рамках установленного нормативно-правового регулирования», — отметил господин Ткаченко.

Оксана Горячева