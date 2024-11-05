Белоусов поручил пересмотреть выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений

Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовые акты для реализации более справедливого подхода к выплатам раненым военным. Как сообщила пресс-служба ведомства, господин Белоусов встретился со своим заместителем Анной Цивилевой и заслушал доклад по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции.

В ходе встречи замминистра обороны рассказала, что нынешняя форма компенсаций «не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений». По ее словам, сейчас «финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию».

«Здесь действительно, в значительной мере, это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек»,— сказал господин Белоусов (цитата по пресс-релизу Минобороны)

Андрей Белоусов также напомнил, что на прошлой неделе президент Владимир Путин поручил детально проработать вопросы социальной поддержки участников СВО, получивших тяжелые ранения, в особенности ампутацию. 30 октября глава государства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минобороны подготовить перечень поручений, связанных с трудоустройством участников СВО, получивших инвалидность во время боевых действий.

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