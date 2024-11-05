Путин о мате: это и правда грех, но кто без греха

Бороться с повсеместным употреблением мата в русском языке можно только с помощью повышения уровня культуры, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он также раскритиковал представителей элит, которые используют мат для сближения с народом.

Во время заседания член Совета и заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева предложила обсудить тему борьбы с нецензурной лексикой в стране. «Я хочу поднять острый морально-нравственный вопрос — чистота речи и борьба со сквернословием. Мат — это сквернословие, а скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное. Мат — это и есть анти-молитва»,— сказала госпожа Гусева (цитата по «РИА Новости»).

В ответ глава государства отметил, что мат остается частью русского языка. «Вы сказали, что мат — это антимолитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень»,— сообщил Владимир Путин. Он уточнил, что употребление ненормативной лексики — распространенный грех, от которого можно избавиться повышением общей культуры.

При этом господин Путин выступил против использования нецензурной лексики представителями различных элит, которые, по мнению президента, делают это, «чтобы проявить свою крутизну и показать свою близость к народу». Он добавил, что простой народ в России не использовал ругань, поскольку для православных людей это грех. Он отметил, что ни от отца, ни от матери никогда не слышал нецензурной лексики.