Суд отклонил иск москвича, требовавшего от «Русского лото» 566 тысяч рублей

Житель Москвы не смог отсудить 566 тыс. руб. у «Русского лото», следует из решения Кузьминского райсуда столицы. Согласно материалам дела, которые приводит «РИА Новости», истец купил 12 лотерейных билетов и обратился за выплатой выигрыша в АО «Государственные спортивные лотереи». Получив отказ, он подал иск о защите прав потребителей.

В своем иске истец отметил, что при выдаче выигрышей лотерейных билетов лотерея ссылается на правила игры, которые являются «общей формулировкой только первых трех туров из 25 туров розыгрыша». Такая формулировка, указал истец, не может быть юридическим основанием, «а только ссылкой по выдаче выигрышей по лотерейным билетам».

Представитель лотереи в суде сообщил, что по двум билетам истец не выиграл ничего, по остальным выиграл 1610 руб., однако за выигрышем так и не обратился. Суд отклонил иск, объяснив, что законодательство о защите прав потребителей не регулирует такие сферы, как конкурсы, игры, пари и азартные игры. По данным агентства, заявитель оспорил отказ в Мосгорсуде, дата рассмотрения жалобы пока не назначена.