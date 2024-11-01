Андрей Рублев попал в конец очереди

Решение вопроса с участием Андрея Рублева в Nitto ATP Finals, итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоится в Турине с 10 по 17 ноября, откладывается до следующей недели. Это выяснилось после того, как на Rolex Paris Masters, проходящем сейчас в столице Франции состязании категории Masters 1000 с призовым фондом €5,95 млн, российский теннисист потерпел поражение уже в своем стартовом матче, а его главный конкурент австралиец Алекс де Минаур дошел до четвертьфинала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Андрей Рублев

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

В нынешнем сезоне борьба за право выступить на Nitto АТР Finals отличается необычайным упорством. До начала итогового турнира остается всего неделя с небольшим, а список его участников к середине пятницы составляли лишь пять человек из требуемых восьми — итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, Александр Зверев из Германии, россиянин Даниил Медведев и американец Тейлор Фритц.

На оставшиеся три путевки в Турин перед заключительным матчем пятницы Rolex Paris Masters претендовали сразу шесть человек. В истории мужского тенниса последних десятилетий, кажется, не было подобных примеров, хотя, скажем, Евгений Кафельников в 1997 и 1998 годах бронировал себе путевки в Ганновер на итоговый турнир в самый последний момент — благодаря триумфам в финалах Кубка Кремля на счастливом для него корте спорткомплекса «Олимпийский».

Поражение Андрея Рублева от аргентинца Франсиско Серундоло на двух тай-брейках в 1/16 финала Rolex Paris Masters поставило россиянина с труднейшее положение в споре с австралийцем Алексом де Минауром и несколькими другими теннисистами, которые неделю назад находились от них на некотором отдалении, но еще не потеряли всех шансов преуспеть в туринской гонке. Дело в том, что де Минаур благодаря одержанной в четверг тяжелейшей победе над британцем Джеком Дрейпером продрался в четвертьфинал и обошел Рублева в АТР Race — классификации, учитывающей очки, набранные в нынешнем сезоне. Правда, сильно оторваться от россиянина де Минауру не удалось: в пятницу в трех партиях он уступил датчанину Хольгеру Руне — 4:6, 6:4, 5:7.

После этой игры ситуация во второй пятерке АТР Race еще более обострилась. Шестым там идет серб Новак Джокович (3910 очков), седьмым — норвежец Каспер Рууд (3855), восьмым — де Минаур (3745), девятым — Рублев (3720).

Десятое место перед своим вечерним четвертьфиналом против Карена Хачанова занимал болгарин Григор Димитров (3340), перед которым открывалась прекрасная перспектива — 4140 очков в случае выигрыша всего турнира. А еще оставался Руне (3025), имеющий возможность довести в Париже свою сумму до 3625 очков и имеющий в запасе следующую неделю.

Ясно, что соперничество этих шести человек может развиваться по нескольким сценариям. Рублеву, естественно, выгодно, чтобы Димитров в Париже проиграл как можно раньше, а Руне в субботнем полуфинале уступил Александру Звереву из Германии. Однако даже при самых неблагоприятных итогах нынешнего уикенда для россиянина еще не все будет потеряно. Решающее значение в любом случае будут иметь результаты двух последних турниров АТР регулярного сезона категории 250 — Belgrade Open, который пройдет в столице Сербии, и Moselle Open во французском Меце.

В Белграде сыграет де Минаур, в Меце — Рууд, Рублев и Руне. Джокович и Димитров пока не заявлены на турниры следующей недели, хотя могут изменить свои планы. Что касается конкретной задачи Рублева, то она может корректироваться в зависимости от того, чем закончится парижский «мастерс».

Евгений Федяков