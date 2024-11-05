Из СИЗО в больницу и на СВО

Как стало известно «Ъ», помимо бывшего главы фармацевтической компании «Биотэк» и сенатора 71-летнего Бориса Шпигеля, осужденного на 11 лет за дачу взяток, из СИЗО был освобожден еще один фигурант громкого коррупционного дела. Но если Борис Шпигель был освобожден от наказания по состоянию здоровья, то экс-заместитель главы представительства Пензенской области при кабмине Федор Федотов, получивший семь с половиной лет, подписал контракт с Минобороны на участие в СВО. Ранее 62-летний Федор Федотов много лет прослужил в погранвойсках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Состояние здоровья 71-летнего Бориса Шпигеля ухудшилось настолько, что его освободили от отбывания срока

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Состояние здоровья 71-летнего Бориса Шпигеля ухудшилось настолько, что его освободили от отбывания срока

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для того чтобы рассмотреть ходатайство защиты Бориса Шпигеля, судье Преображенского райсуда Москвы Наталье Бехтеревой потребовалось два заседания. Оба они по просьбе прокуратуры прошли в закрытом режиме из-за того, что на слушании звучали медицинские диагнозы осужденного, против обнародования которых, впрочем, Борис Шпигель и его защита не возражали.

При этом, как рассказал «Ъ» адвокат бизнесмена Олег Сорокин, еще на первом слушании 28 октября в суд было передано комиссионное медицинское заключение девяти специалистов, проводивших медосвидетельствование Бориса Шпигеля в медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина», представленное управлением организации медико-санитарного обеспечения ФСИН.

В медицинском заключении говорится, что Борис Шпигель в связи с тяжелым состоянием здоровья не подлежит этапированию в колонию, поскольку имеются «высокие риски его внезапной смерти».

По словам защитника, врачи диагностировали у осужденного ряд тяжелых заболеваний, препятствующих отбытию наказания, основным из которых является миелопатия (или поражение спинного мозга), которая привела к серьезному нарушению опорно-двигательного аппарата, в связи с чем Борису Шпигелю стала постоянно требоваться посторонняя помощь. Кроме того, медики констатировали у Бориса Шпигеля атеросклероз коронарных артерий, гипертоническую болезнь 3-й степени, порок сердца и целый ряд сопутствующих заболеваний.

Поскольку ст. 81 Уголовного кодекса позволяет освободить осужденного от наказания в связи с болезнью, защита ходатайствовала об этом в суде. Сам Борис Шпигель заявил, что «практически умирает». Он участвовал в слушании по видеосвязи и пользовался кислородной маской. На процессе также выступили представители СИЗО и больницы «Матросской Тишины», подтвердивших, по словам адвокатов, возможность наступления внезапной смерти Бориса Шпигеля. В итоге прокуратура сочла просьбу обоснованной и просила ее удовлетворить, что суд и сделал.

Глава фармкомпании «Биотэк», экс-сенатор от Пензенской области, бывший тесть и продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель был задержан 20 марта 2021 года. Его компания была одним из крупнейших фармацевтических холдингов в России. Ее оборот за 2020 год составил 45 млрд руб. Именно она поставляла в регионы препараты от короновируса «Авифавир» и «Арепливир».

Проблемы со здоровьем преследовали фигуранта на протяжении всего следствия и процесса. Даже под стражу Бориса Шпигеля заключили не с первого раза: его вынесли из Басманного суда на носилках с приступом гипертонии. По той же причине само разбирательство дела Бориса Шпигеля и еще пятерых соучастников прошло в СИЗО «Матросская Тишина», так как медики сочли, что транспортировка подсудимому Шпигелю противопоказана.

По словам адвокатов Бориса Шпигеля, после ареста их подзащитный практически не выходил из тюремных больниц, оказался прикован к инвалидному креслу, а в марте 2023 года перенес инфаркт.

Однако защите так и не удалось добиться перевода фигуранта под домашний арест.

Измайловский райсуд Москвы 25 января 2024 года приговорил предпринимателя к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 450 млн руб. Он был признан виновным в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в 2019–2020 годах на сумму более 30 млн руб. бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за заключение с его фирмами выгодных контрактов на поставку медикаментов.

Последний получил по приговору на год больше — 12 лет заключения с аналогичным штрафом. Иван Белозерцев был осужден за взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Еще четырех фигурантов, включая жену Бориса Шпигеля Евгению Шпигель, осудили на сроки от семи с половиной до восьми с половиной лет колонии за дачу взяток и посредничество (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

На следующий день после приговора Октябрьский районный суд Пензы взыскал по антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Ивана Белозерцева, супругов Шпигель, компании «Биотэк», а также директора ОАО «Фармация» (компания управляла аптечным бизнесом группы компаний «Биотэк») Антона Колоскова 8,2 млрд руб. в доход государства.

Фигуранты уголовного дела, ни один из которых не признал вину, обжаловали приговор в апелляции, но Мосгорсуд 30 августа оставил его без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурант дела Федор Федотов во время заседания суда (август 2024 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фигурант дела Федор Федотов во время заседания суда (август 2024 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам адвокатов Бориса Шпигеля, после принятия Преображенским судом решения их подзащитный был немедленно освобожден из-под стражи. И хотя, отмечает защитник Олег Сорокин, его клиенту ничто не мешает покинуть страну, он вряд ли сможет это сделать. «Его состояние здоровья катастрофическое. Поэтому сразу после заседания суда мы закажем ему реанимобиль, который отвезет из изолятора в больницу»,— рассказал «Ъ» адвокат, отметив, что «разочарует тех, кто думает, что Борис Исаакович сразу побежит в аэропорт». «Он будет пытаться прожить сколько ему Бог отмерил»,— добавил защитник.

Стоит отметить, что освобождение Бориса Шпигеля совпало с выходом из СИЗО еще одного фигуранта дела — бывшего заместителя главы представительства Пензенской области при кабмине, родственника Ивана Белозерцева Федора Федотова.

Получивший семь с половиной лет колонии строгого режима и отсидевший уже полсрока, 62-летний осужденный, как стало известно «Ъ», подписал контракт с Минобороны и отправился во вторник из «Бутырки» в зону СВО. Адвокат Федора Федотова подтвердила «Ъ» данный факт, отметив, что ее подзащитный, служивший в погранвойсках до 2002 года, принял такое решение, так как «посчитал это своим долгом» и «поскольку является кадровым военным». При этом возможность подать ходатайство об условно-досрочном освобождении у Федора Федотова должна была наступить после отбытия двух третей наказания, то есть уже через пару лет.

Мария Локотецкая