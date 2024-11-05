«Полиметалл» получил лицензию на разработку Новопетровского месторождения

Роснедра выдали «Полиметаллу» лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на Новопетровском месторождении в Башкирии, сообщается на сайте компании. «Актив более чем в два раза увеличит долю меди в ресурсной базе компании»,— отмечается в пресс-релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2024–2026 годах «Полиметалл» планирует провести на Новопетровском геологоразведку с оценкой запасов и начать проектирование отработки месторождения. Добыть первую тонну руды недропользователь рассчитывает в конце 2028 года. Добыча будет вестись подземным способом.

Новопетровское расположено в Хайбуллинском районе, в 110 км от Сибая. Месторождение представлено золото-медно-цинковыми колчеданными рудами. Балансовые запасы месторождения на январь 2023 года оценивались 10,4 млн тонн руды с содержанием меди — 1,8%, цинка — 3,6%, золота — 3,5 г/т, серебра — 37,1 г/т.

Новопетровский перспективный участок выявлен в 1980-х годах в ходе государственных геолого-геофизических работ. Как объект для потенциальной промышленной добычи руды получил развитие в 2010–2017 годах при проведении «Башкиргеологией» ревизионных работ и дальнейших поисковых работ «Росгеологии».

В 2020 году АО «Полиметалл» приобрело 75% долю в дочернем обществе «Росгеологии», владеющей лицензией на Новопетровское, за $7 млн. С 2023 года доля «Полиметалла» в ООО «Новопетровское» составляет 100%.

Совокупные инвестиции «Полиметалла» в геологоразведку на Новопетровском составили $11 млн.

По данным Rusprofile, АО «Полиметалл» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в марте 1998 года. Является ведущим производителем золота и серебра в России. Портфель компании включает восемь производственных активов и два крупных проекта развития. Чистая прибыль в 2023 году составила 114,9 млрд руб.

Наталья Балыкова