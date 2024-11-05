ВС России минами перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило о перекрытии военными одного из маршрутов, по которым вооруженные силы Украины (ВСУ) прорывались в Курскую область. Контроль над участком госграницы восстановили установкой минного заграждения.

«На одном из участков линии боевого соприкосновения в районе н. п. Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум... До прорыва ВСУ в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений для недопущения прорыва противника через нее»,— рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

Там добавили, что подразделения ВСУ прорывались через границу в Глушковском районе, применяя иностранную инженерную технику. В Минобороны отметили, что в результате предпринятых десантниками мероприятий часть украинских войск блокировали и ликвидировали.

Накануне, 4 ноября, президент России Владимир Путин в разговоре с представителями молодежных организаций на Красной площади выразил уверенность, что российские военные «зачистят» оккупированные украинской армией территории Курской области.

Бои в приграничных районах этого региона начались рано утром 6 августа. 12 августа курские власти заявили, что под контролем украинской стороны находятся 28 населенных пунктов. С тех пор данные не обновлялись. В приграничных районах была объявлена эвакуация. 11 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что «в безопасные районы» переселили более 150 тыс. жителей. Минобороны России в сентябре сообщало о возвращении под свой контроль как минимум 14 сел в регионе.