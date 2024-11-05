Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков. 2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7715. 3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7210. 4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5230. 5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5210. 6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4300. 7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855. 8 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3745. 9 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3720. 10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3340. 11 (13). Хольгер Руне (Дания) — 3225. 12 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3165. 13 (12). Томми Пол (США) — 3145. 14 (18). Юго Эмбер (Франция) — 2990. 15 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2825. 16 (14). Хуберт Хуркач (Польша) — 2640. 17 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2600. 18 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2585. 19 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2445. 20 (20). Артюр Фис (Франция) — 2355… 60 (59). Роман Сафиуллин — 898… 75 (73). Павел Котов (все — Россия) — 745.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9016 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7970. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 5230. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5144. 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971. 6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705. 7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540. 8 (8). Эмма Наварро (США) — 3664. 9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368. 10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3176. 11 (12). Паула Бадоса (Испания) — 2908. 12 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2895. 13 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2814. 14 (11). Анна Калинская (Россия) — 2743. 15 (15). Елена Остапенко (Латвия) — 2588. 16 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2578. 17 (17). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2554. 18 (18). Марта Костюк (Украина) — 2493. 19 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2258. 20 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2126… 25 (24). Людмила Самсонова — 1885… 28 (28). Екатерина Александрова — 1848… 30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1796... 35 (35). Анастасия Потапова — 1482... 63 (63). Камилла Рахимова — 987…67 (67). Эрика Андреева — 947… 76 (75). Анна Блинкова — 893. 77 (76). Вероника Кудерметова (все — Россия) — 888...
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.