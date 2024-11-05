Французского функционера вывели из-под расследования

Французская прокуратура прекратила расследование в отношении бывшего президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Граэ, подозревавшегося в домогательствах, сообщает Le Monde. Ранее футбольный агент француженка Соня Суид обвинила Ле Граэ в сексуальных домогательствах, якобы имевших место в 2014 году. На этом фоне в отношении господина Ле Граэ была назначена проверка, которая выявила ряд нарушений, в том числе факты «ненадлежащего поведения по отношению к женщинам». Сам Ле Граэ отверг обвинения. В январе 2023 года исполком FFF отстранил функционера на время расследования, в феврале он объявил об отставке. Тогда же Ле Граэ подал иск к занимавшей пост министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, обвинив ее в давлении на инспекторов и манипулировании данными, а также лжи о содержании отчета по результатам проверки. В сентябре Удеа-Кастера не получила назначения в новый состав правительства Франции.

«Это большое облегчение. В глубине души я все еще испытываю гнев. Счастлив, что вышел из этой истории с высоко поднятой головой. Я не заслужил такого ухода. Я должен был закончить свой срок полномочий в декабре и выйти через парадную дверь»,— приводит слова Ноэля Ле Граэ Le Monde.

Впрочем, точку в истории господина Ле Граэ ставить рано. Его противостояние с госпожой Удеа-Кастера продолжается: суд 3 и 4 декабря рассмотрит поданный экс-главой FFF к экс-министру иск о клевете.

Ноэль Ле Граэ возглавлял FFF с июня 2011 года, его полномочия должны были закончиться в 2024 году. С 2005 по 2011 год функционер занимал пост вице-президента организации.

«РИА Новости»