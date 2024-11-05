Виллиану Роше и Руслану Литвинову грозит длительная дисквалификация

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит агрессивное поведение защитника московского ЦСКА Виллиана Роши и защитника столичного «Спартака» Руслана Литвинова в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба футболиста приглашены на заседание, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 2 ноября, красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Во втором тайме произошла потасовка с участием нескольких игроков команд, по итогам которой с поля были удалены Литвинов и Роша. В протоколе матча на сайте РПЛ отмечается, что Роша был удален за агрессивное поведение, удар соперника рукой в голову во время остановки игры. Также сообщается, что после удаления Роша, уходя с поля, схватил резервного арбитра за руку и ударил по бутылке с водой.

«По матчу ЦСКА—"Спартак" рассмотрим скандирования болельщиками "Спартака" ненормативной лексики, выход за пределы технической зоны тренеров "Спартака" Ненада Сакича и Винченцо Сассо. Рассмотрим удаление футболиста ЦСКА Роши за агрессивное поведение и его поведение после этого, а также удаление Литвинова за агрессивное поведение. Оба футболиста приглашены на заседание»,— сказал Артур Григорьянц.

Согласно ст. 97 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза, дракой является столкновение двух лиц — игроков или представителей команд — с нанесением ударов, виновные наказываются дисквалификацией от четырех до шести матчей. По второму пункту данной статьи в случае драки с участием более двух лиц виновных могут дисквалифицировать на срок от четырех до семи матчей или до трех месяцев. Согласно п. 5 ст. 95, за оказание физического воздействия на официальное лицо игрока могут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до двух лет и наказать штрафом от 400 тыс. до 1 млн руб.

ТАСС