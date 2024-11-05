6,95 триллиона рублей средств граждан оставалось на счетах эскроу на 1 октября 2024 года, сообщил Банк России. Рост объема денег, под которые получают кредиты на строительство жилья застройщики, почти остановился, снизившись с 450 млрд руб. за июнь до 20 млрд руб. за сентябрь, и при сохранении нынешней динамики на 1 ноября, вероятнее всего, сменился спадом после остановки в июле программы безадресной льготной ипотеки. В свою очередь, объем раскрытия эскроу-счетов (после окончания строительства и передачи прав собственности на жилье гражданам) существенно ускорился — с 175 млрд руб. за июнь до 367 млрд руб. за сентябрь 2024 года.

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