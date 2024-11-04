Слюсарь Юрий Борисович

Родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. Его отец Борис Слюсарь был гендиректором (2000–2014) и председателем совета директоров (2014–2015) ОАО «Роствертол». В 1996 году окончил юридический факультет МГУ. В 2003-м — аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

После окончания МГУ работал в коммерческих структурах. В 1996–1999 годах — гендиректор ООО «Фирма ЮБС» (оптовая торговля). Был основателем и основным владельцем звукозаписывающей студии «Монолит», возглавлял совет директоров Национальной федерации производителей фонограмм. С 2003 по 2009 год — коммерческий директор ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 по 2007 год руководил комитетом вертолетных программ корпорации «Оборонпром». В 2009–2010 годах — помощник министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. С 2010 по 2012 год — директор департамента авиационной промышленности Минпромторга.

С мая 2012 по январь 2015 года был заместителем министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В 2015 году возглавил ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Одновременно в 2017–2019 годах был президентом ПАО «Научно-производственная корпорация "Иркут"». С ноября 2020 года также был гендиректором ПАО «Компания "Сухой"».

Входит в высший совет «Единой России». Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетный авиастроитель.

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Кибернетический подход к организации управления в корпоративных системах».