Итоги правления Василия Голубева

Василий Голубев возглавил Ростовскую область 14 июня 2010 года и проработал губернатором 14 лет, 4 месяца и 19 дней.

За время его правления население области снизилось на 123 тыс. человек — с 4,3 млн человек на начало 2010 года до 4,2 млн человек на начало 2024-го (оба раза 6-е место среди субъектов РФ).

Рождаемость снизилась на 23,5% — с 10,2 на 1 тыс. населения за 2010 год (66-е место) до 7,8 за 2023-й (53-е). Смертность за тот же период сократилась на 11,6% — с 14,7 на 1 тыс. населения (47-е место) до 13 (41-е).

Уровень безработицы снизился на 4,7 п. п.— с 7,8% по итогам 2010 года (46-е место) до 3,1% по итогам 2023-го (43-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 3,4 раза: с 15,2 тыс. руб. в 2010 году (52-е) до 51,7 тыс. руб. в 2023-м (56-е место). Средние пенсии за тот же период выросли в 2,7 раза — с 7,1 тыс. руб. (60-е место) до 18,9 тыс. руб. (71-е).

Валовой региональный продукт Ростовской области в 2010–2023 годах увеличился с 659,7 млрд руб. до 2,3 трлн руб. В 2010 году в области был исполнен бюджет из расчета доходов 91,7 млрд руб., расходов — 93,2 млрд руб., дефицит — 1,5 млрд руб. Прогнозируемый объем доходов области в 2024 году составляет 336,9 млрд руб., расходов — 360,4 млрд руб., дефицит — 23,5 млрд руб.

Индекс промышленного производства в 2010 году составлял 116,4%, в 2023-м — 102%.

Количество зарегистрированных преступлений в Ростовской области снизилось с 1385 на 100 тыс. человек за 2010 год до 1308 за 2023-й.