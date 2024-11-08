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Цена вопроса

Аналитик Центра экономпрогнозирования Газпромбанка Нина Адамова о рынке удобрений

К концу 2024 года на мировом химическом рынке сложилась интересная ситуация, когда бывшие торговые партнеры, поддерживая отношения реально, номинально пытаются их разорвать, несмотря на обоюдную выгоду. В пример можно привести ЕС, который, несмотря на заявления местного бизнеса и властей о возможном отказе от российских удобрений, не имеет реальной возможности привести угрозы в исполнение. Основная причина — сокращение выпуска продукции химическими компаниями в ЕС на фоне дефицита газа, вызванного прекращением его импорта из России, а также нестабильностью котировок.

Нина Адамова

Нина Адамова

Фото: из личного архива

Нина Адамова

Фото: из личного архива

Наиболее сложная ситуация для европейских потребителей складывалась в 2022 году, когда стоимость газа приближалась к рекордным значениям $4 тыс. за 1 тыс. кубометров. В прошлом году цены вернулись к более привычным значениям: средняя биржевая стоимость газа в Европе была на уровне $460 за 1 тыс. кубометров. Но все же колебания котировок остаются довольно сильными в зависимости от сезона и спроса. Так, в феврале стоимость газа в Европе впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже $250 за 1 тыс. кубометров, а к концу октября поднималась выше $485 за 1 тыс. кубометров впервые с декабря 2023 года.

Нехватка сырья и высокая волатильность цен на него в первую очередь ударили по сектору азотных и азотсодержащих фосфорных удобрений. Последние несколько лет десятки заводов в Европе систематически останавливали производства или снижали загрузку. Это коснулось большинства крупнейших игроков — заводов CF Industries в Великобритании, предприятий Yara в Бельгии, во Франции и Норвегии, а также Grupa Azoty в Польше. Приостанавливалась работа газохимических заводов и в Литве, Словакии, Румынии и Сербии.

После относительной стабилизации цен компании предпринимали попытки возобновить производство, но, судя по оперативной статистике Евростата, в 2024 году ситуация не улучшилась. По итогам восьми месяцев 2024 года выпуск удобрений и азотных соединений в Германии был на 11% ниже, чем за аналогичный период базового 2021 года; во Франции — ниже на 30%; в Италии — на 24%; в Испании — на 10%.

Сокращение собственного производства заставляло европейских сельхозпроизводителей увеличивать импорт азотных и комплексных удобрений, в том числе из России. Этому способствовала низкая стоимость химической продукции на мировом рынке в 2024 году. По данным Центра ценовых индексов, средняя стоимость карбамида на базисе FOB Балтийское море за январь—октябрь в среднем была на уровне $297 за тонну, что на 7% ниже, чем годом ранее.

Сейчас на Россию в целом приходится 20–22% в импорте азотных и комплексных удобрений ключевыми европейскими государствами. Это около 2 млн т азотных удобрений и 1,6 млн т комплексных удобрений ежегодно. В случае введения пошлин цены на удобрения на европейском рынке подскочат, поскольку альтернативу на краткосрочном горизонте найти будет сложно. Китайская химическая промышленность обеспечивает главным образом китайское сельское хозяйство, в этой стране жестко квотируется экспорт удобрений. США тоже главным образом нацелены на внутренний рынок. Ближневосточные страны направляют свои удобрения в Индию.

Таким образом, в случае реализации протекционистской инициативы ЕС финансовая нагрузка ляжет на местных сельхозпроизводителей и впоследствии отразится на ценах сельхозпродукции в Европе.

Нина Адамова, аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка

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