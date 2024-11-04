Выборы закончатся — что дальше

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, однако велика вероятность, что к утру 6-го числа следующий хозяин Белого дома еще не будет известен. Борьба между демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом оказалась настолько упорной, что победитель гонки может выиграть с минимальным преимуществом, исчисляющимся считанными голосами.

Как известно, президентом США становится кандидат, набравший 270 и более голосов в Коллегии выборщиков, состоящей из 538 членов. Согласно Конституции, каждому из 50 штатов гарантируется определенное число выборщиков в соответствии с его представленностью в обеих палатах Конгресса США. Количество членов Палаты представителей зависит от густонаселенности штата, в Сенате же штаты уравняли, предоставив всем по два кресла. Например, от Калифорнии (52 места в нижней палате) в коллегию попадают 54 выборщика, а от Аляски с одним конгрессменом — три; теми же минимально возможными тремя выборщиками последние 50 лет располагает столичный округ Колумбия.

Кто из кандидатов заберет выборщиков в каждом конкретном штате, решают местные избиратели. При этом в 48 штатах и округе Колумбия действует принцип «победитель забирает все»: чтобы получить в свою копилку все голоса выборщиков от конкретного штата, кандидату достаточно победить в народном голосовании. В Мэне и Небраске (четыре и пять выборщиков) лидер, по версии граждан, получает двух выборщиков, остальные достаются победителю каждого из избирательных округов этих штатов.

Учитывая накал гонки, в некоторых колеблющихся штатах вполне возможен пересчет голосов. Например, в 2000 году, когда за Белый дом боролись демократ Эл Гор и республиканец Джордж Буш-младший, разрыв между кандидатами во Флориде был настолько маленьким — 1784 бюллетеня в пользу господина Буша, что в штате больше месяца по несколько раз пересчитывали голоса. В итоге зафиксировать победу республиканца удалось лишь 12 декабря 2000 года, когда Верховный суд постановил прекратить пересчет, в результате чего Джордж Буш выиграл выборы благодаря преимуществу в 537 голосов во Флориде.

Так или иначе, у нынешних кандидатов будет примерно полтора месяца на оспаривание результатов, пока 17 декабря не соберется Коллегия выборщиков, чтобы проголосовать в соответствии с волей избирателей каждого из штатов.

Однако и на этом, как показывает недавняя история, процесс выборов президента может не завершиться. В 2020 году тогда еще действующий президент Дональд Трамп наотрез отказался признавать поражение, а потому рутинное мероприятие — утверждение результатов выборов Конгрессом 6 января — закончилось штурмом Капитолия разъяренными сторонниками республиканца. Во время нынешней кампании господин Трамп намекал, что и на этот раз может не признать результаты.

Тем не менее, согласно Конституции, 20 января в Вашингтоне во что бы то ни стало должна пройти инаугурация нового президента США. Насколько остро в период с 6 ноября по 20 января будет стоять вопрос о том, кто окажется следующим главой Белого дома, покажут ближайшие дни.

Алексей Забродин