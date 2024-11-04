На содержание платных парковок в Ижевске до конца года потратят 10 млн рублей

МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» (СБиДХ) ищет подрядчика на содержание платных городских парковок до конца года. Начальная цена контракта составляет 10 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как следует из спецификации контракта, дорожников планируется привлекать к работам в две смены с использованием автосамосвалов, экскаваторов-погрузчиков, тракторов с щетками и другой техники.

Аукцион разместили на портале 1 ноября. Прием заявок завершится 8 ноября, подрядчика определят через четыре дня после этого.

Напомним, в Удмуртии ввели время бесплатной стоянки на платных парковках у социальных объектов. У образовательных учреждений и детских садов теперь можно бесплатно оставлять машину на срок до 30 минут, у коммерческих зданий, включая бизнес-центры, — до 1 часа, у больниц — до 2 часов.