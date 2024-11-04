На содержание платных парковок в Ижевске до конца года потратят 10 млн рублей
МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» (СБиДХ) ищет подрядчика на содержание платных городских парковок до конца года. Начальная цена контракта составляет 10 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Как следует из спецификации контракта, дорожников планируется привлекать к работам в две смены с использованием автосамосвалов, экскаваторов-погрузчиков, тракторов с щетками и другой техники.
Аукцион разместили на портале 1 ноября. Прием заявок завершится 8 ноября, подрядчика определят через четыре дня после этого.
Напомним, в Удмуртии ввели время бесплатной стоянки на платных парковках у социальных объектов. У образовательных учреждений и детских садов теперь можно бесплатно оставлять машину на срок до 30 минут, у коммерческих зданий, включая бизнес-центры, — до 1 часа, у больниц — до 2 часов.