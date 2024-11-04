Умер лауреат 28 премий «Грэмми» композитор Куинси Джонс

В возрасте 91 года умер американский композитор и аранжировщик Куинси Джонс. Он был продюсером самого продаваемого альбома в истории музыки — «Thriller» (1982 год) Майкла Джексона. За свою карьеру господин Джонс получил 28 статуэток «Грэмми», всего был номинирован 79 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куинси Джонс

Фото: Mark Blinch / File Photo / Reuters Куинси Джонс

Фото: Mark Blinch / File Photo / Reuters

Представитель музыканта Арнольд Робинсон рассказал, что он скончался вчера, 3 ноября, вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении близких. «И хотя это невероятная потеря для наc, мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что больше никогда не будет такого, как он»,— сказано в заявлении его семьи (цитата по AP).

Карьера Куинси Джонса началась в 1950-х. В 1956 году он стал трубачом и музыкальным руководителем коллектива Диззи Гиллеспи, после возвращения из турне заключил контракт со звукозаписывающей студией ABC Records и стал выступать с собственной группой, которая распалась через несколько лет. В 1964 году был назначен вице-президентом Mercury Records , начал писать музыку для фильмов. Его композиции использовались, в частности, в киноленте Вуди Аллена «Хватай деньги и беги» (1969) и в фильме Майка Майерса «Остин Пауэрс: Голдмембер» (2002). В 1985 году выступил сопродюсером фильма Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей», который претендовал на «Оскар» в том числе в номинации лучшего саундтрека.

Создал собственный лейбл звукозаписи Qwest Records, записал несколько песен в сотрудничестве с Фрэнком Синатрой, помогал с аранжировкой песен Эллы Фицджеральд. Куинси Джонс выпустил 27 студийных альбомов, из которых несколько стали платиновыми. Последний («Sanford & Son») вышел в 2010 году. Также он написал более 80 саундтреков к кинофильмам.