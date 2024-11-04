14 пассажирских поездов на Горьковской ЖД задерживаются от 1 до более 2 часов

На Горьковской железной дороге по техническим причинам задерживается движение 14 пассажирских поездов дальнего следования. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Горьковской ЖД.

Задержки движения поездов составляют от 55 минут до 2 часов 20 минут. По данным пресс-службы Горьковской ЖД, задерживаются поезда, направляющиеся в Москву, Казань, Чебоксары, Йошкар-Олу, Новосибирск, Новый Уренгой, Ижевск, Нижневартовск и Сургут.

Меньше всех задерживается пассажирский поезд по направлению Москва — Сургут (55 минут). Больше всего от расписания отстает движение поезда дальнего следования Чебоксары — Москва (2 часа 20 минут).

Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за неудобства. Как сообщает пресс-служба ЖД, принимаются все необходимые меры для ввода поездов в график.

Ранее сообщалось, что Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль задержки пассажирских поездов на Горьковской железной дороге. Причиной задержек назвали затруднительное движение грузовых составов на участке пути Сергач — Вековка.

Диана Соловьёва