Прокуратура взяла на контроль задержки пассажирских поездов на Горьковской ЖД

Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержек поездов на Горьковской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 4 ноября 2024 года на Горьковской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Причиной задержек стало затруднение движения грузовых составов на участке пути Сергач — Вековка.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Диана Соловьёва