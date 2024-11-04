В Крыму заявили об ущербе на триллионы рублей за годы в составе Украины

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов оценил в триллионы рублей ущерб полуострову за период его нахождения в составе Украины. Власти республики намерены предъявить Киеву данные по поводу ущерба, речь, в частности, идет об упущенной прибыли.

«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза»,— заявил «РИА Новости» господин Константинов.

Ранее председатель Госсовета Крыма, комментируя решение властей Финляндии арестовать российские государственные активы на €4 млрд, заявил, что в ответ на это в Крыму поищут и национализируют «что-нибудь связанное с Финляндией».