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Коммерсантъ FM
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Глава PMI назвал бредом новость о концерте Канье Уэста в ноябре в России

Сообщение о готовящемся выступлении рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» в середине ноября в Санкт-Петербурге недостоверно, заявил президент «Петербургской музыкальной индустрии» (PMI) Евгений Финкельштейн. По его словам, он разговаривал с представителем «Газпром-Арены» и у них «нет договора аренды даже».

«Когда люди заявляют про концерт Канье Уэста за две с половиной недели до концерта с неполученным разрешениями, без договоров аренды, для меняэ то какой-то бред сумасшедшего. Рабочую визу в страну нужно делать от трех недель, подача разрешения на проведение концерта тоже делается как минимум месяц, а еще продавать билеты и делать технический райдер и так далее», — сказал господин Финкельштейн в беседе с ТАСС.

Telegram-канал Baza сообщал сегодня, что рэпер намерен провести концерт в этом месяце в Петербурге, а в мае 2025 года приехать выступать в Москву. Канал сообщал, что организаторы уже нашли средства, перевели артисту аванс и договорились с площадкой. Отмечалось, что билеты могли поступить в продажу на следующей неделе.

Представитель Канье Уэста сообщал о планах рэпера провести шоу в России еще в январе 2022 года, но начала спецоперации. В мае этого года Telegram-канал Mash сообщал, что американец может выступить в «Лужниках» в июне. Позже гендиректор организующего выступления зарубежных звезд в России концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг эту информацию.

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