Под Уфой с рельсов сошли 22 вагона с углем

В Уфимском районе вблизи деревни Бурцево с рельсов сошли 22 вагона с углем. Как сообщали пресс-служба Главного управления МЧС по региону, всего в грузовом составе 74 вагона. Инцидент произошел на однопутной дороге обводного пути Куйбышевской железной дороги.

При сходе вагонов никто не пострадал, произошло повреждение трех контактных столбов. На место происшествия прибыли два восстановительных поезда из Аши (Челябинская область) и со станции Дема.

Задержки движения пассажирских поездов не произошло. Грузовой состав двигался по маршруту Курган — Саратов.

На месте происшествия находится оперативная группа МЧС Башкортостана, к ликвидации последствий крушения привлечены 44 человека и семь единиц техники. По состоянию на 14:00 по местному времени продолжается расчистка железнодорожного полотна и укладка путей.

Майя Иванова