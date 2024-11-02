Пострадавший в ДТП на трассе М-7 водитель доставлен в Верхнеуслонскую ЦРБ

Пострадавший в ДТП на трассе М-7 «Волга» водитель доставлен в ЦРБ Верхнеуслонска в состоянии средней тяжести, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Авария произошла на 778-м километре трассы М7, после столкновения оба грузовика загорелись. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины происшествия выясняются, проводится разбор завалов.

Из-за аварии движение по мосту через Волгу на трассе М-7 временно приостановлено. Для объезда водителям предложено воспользоваться паромной переправой Аракчино — Верхний Услон или трассой М12. Переправа работает до последней машины, несмотря на обычное расписание с 6:00 до 21:00, и отправляется каждые 15 минут.

Анар Зейналов