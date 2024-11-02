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Работа паромной переправы Аракчино — Верхний Услон продлена из-за ДТП на М-7

Паромная переправа между Аракчино и Верхним Услоном будет работать до полной переправы всех машин после аварии на мосту через Волгу на трассе М-7. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

Паром продолжит работу до последнего автомобиля, несмотря на стандартное расписание с 6:00 до 21:00. Согласно данным «Яндекс.Расписания», отправления происходят каждые 15 минут.

Движение по мосту через Волгу временно приостановлено из-за столкновения двух грузовиков, которые загорелись после аварии. Инцидент произошел на 778-м километре трассы М7 «Волга». Водителям предложен объезд через паромную переправу или трассу М12. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, проводится разбор завалов. Причины аварии устанавливаются.

Анар Зейналов

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