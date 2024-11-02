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После аварии на М-7 водителям предложили объезд через переправу и трассу М-12

Движение на мосту через Волгу приостановлено из-за аварии с участием двух грузовиков, загоревшихся после столкновения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иннополиса.

Водителям предложен объезд через паромную переправу Верхний Услон — Аракчино или по трассе М-12. Переправа будет работать до полной переправы всех ожидающих автомобилей.

Авария произошла на 778-м км трассы М-7 «Волга». В результате столкновения оба автомобиля загорелись, причины происшествия уточняются. На месте работают инспекторы ГИБДД, проводится разбор завалов.

Анар Зейналов

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