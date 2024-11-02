Группа «Алиса» перенесла три концерта тура «Гойда» из-за низких продаж билетов

Рок-группа «Алиса» перенесла на апрель концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске в рамках тура «Гойда» из-за низких продаж билетов. Музыканты должны были сыграть в этих городах 8, 10 и 12 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе. Мы могли бы ограничиться презентациями в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда устали бы отбиваться от вопросов ''…а почему вы не едете в город N, А, B... ???!!''. Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем»,— говорится в Telegram-канале группы.

«Алиса» выпустила «Гойду» — 23-й студийный альбом музыкального коллектива — в сентябре 2024 года. В него вошли 16 песен, в их числе «Шестой конвой», «Меч», «Мастер лжи», «Русская», «Отпетый и опасный», «Зона черта». В рамках тура группа также выступит в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Калуге.

Подробнее об альбоме — в материале «Ъ» «Словарь патриарха».