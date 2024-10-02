Словарь патриарха

Группа «Алиса» выпустила 23-й студийный альбом «Гойда». 65-летний Константин Кинчев написал 16 песен вместе с коллегами по группе, а также использовал стихотворение Алексея Толстого, которое идеально вписалось в сегодняшний художественный мир «Алисы». Альбом слушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Кинчев не задает острых вопросов напрямик, но на литературном поле все еще ищет новые маршруты

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Константин Кинчев не задает острых вопросов напрямик, но на литературном поле все еще ищет новые маршруты

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Рассматривать любой музыкальный альбом в первую очередь в контексте текущей политической повестки неправильно, однако в случае с новым альбомом группы «Алиса» такой взгляд диктует уже само его название — «Гойда». Какая бы из ассоциаций ни приходила в голову первой — известная речь Ивана Охлобыстина, «День опричника» Владимира Сорокина или изначальный клич-междометие времен Ивана Грозного,— ясно, что Константин Кинчев решил наконец излить на слушателя всю, что называется, злобу дня.

В 2021 году в сольном альбоме «Белый шум» Кинчев напомнил о себе как о бесшабашном, остроумном и многогранном авторе, который все понимает про свой возраст, но порох в пороховницах держит сухим. Больше таких вольностей он себе не позволял. Осенью 2022 года вышел альбом «Дудка», в котором привычные риффовые боевики «Алисы» чередовались со столь же свойственными группе балладами с фольклорными распевами. Тексты «Дудки» по большей части были реакцией на перенесенный автором коронавирус, мировую антиковидную кампанию и ограничения, которые превратились в способ контроля.

«Гойда» — непосредственная реакция на события 2022–2024 годов, но отнюдь не столь прямолинейная и одномерная, как у его коллег, входящих в признанную патриотическую обойму.

Текст заглавной песни альбома «Гойда» отнюдь не воспроизводит передовицы газет, и трактовать эти строчки можно по-разному. «У русских нет берегов» — это про то, что Россия нигде не заканчивается? Или это про безбрежность характера и поступков? Скорее всего, и то и другое: Кинчеву по душе такие парадоксы. Родина-мать у него «глаза прикрыла», а «русский на русского» пошел «не по злобе, от дури». «Жжет мертвые души братский беспредел», констатирует песня и перечисляет базовые принципы здешнего существования: «авось опять пронесет», «ни сыто ни пьяно», «и так сойдет». История движется по кругу, и лирическому герою песни остается принять это как данность. В одном из редких в последние годы интервью, данном «Аргументам недели», Кинчев называет себя «мистиком, подверженным всем конспирологиям», а для острых вопросов власти и государству время, с его точки зрения, еще не пришло: «Во время войны я считаю неправильным задавать эти вопросы».

По большому счету политические и религиозные убеждения Кинчева изменений не претерпели. В литературном поле он все еще ищет новые маршруты. Иногда развивает собственные идеи (слушатели уже спорят о связи песни «Шестой конвой» с классическим «Шестым лесничим»), иногда интригует поэтическими поворотами, не боясь обвинений в избыточности строф и образов. Кроме того, «Алиса» наконец-то записала в электрическом звучании свою старую песню «Суд» на стихи Алексея Николаевича Толстого. Текст о камбэке Степана Разина полон леденящих душу деталей, он прекрасно подходит и временам «рок-н-ролльной вольницы» «Алисы» 1980-х, и «металлической» «Алисе». Хоррор в тексте «красного графа» не слабее, чем в песнях Black Sabbath. А музыкально «Суд» — это продолжение былинно-балладной традиции русского рока, заведенной Александром Башлачевым и «Калиновым мостом».

Сетевые комментаторы, успевшие разобрать альбом «Гойда» по косточкам, отмечают, что в заглавной песне чувствуется влияние Black Sabbath, как и в «Слове любви», «Ланцете», «Прикосновении к огню» и еще целом ряде треков. Кто-то обращает внимание на буквальные цитаты, и к таким обвинениям «Алиса» относится болезненно. Например, когда слушатели нашли в песне «Страх и контроль» из альбома «Дудка» сходство с классической песней Metallica «Master of Puppets», гитарист «Алисы» Павел Зелицкий не поленился записать целое видео с разбором гитарных партий обеих песен в качестве ответа злым языкам.

В альбоме «Гойда» дотошные слушатели уже нашли не только Black Sabbath, но и Korn, Pantera, Die Krupps, Faith No More и, конечно, Rammstein, от сравнений с которыми «Алисе» не уйти в последние вот уже лет двадцать.

Можно, конечно, говорить о том, что критики путают плагиат с атмосферой хард-энд-хеви и альтернативного рока, и эту атмосферу, этот алфавит создали, конечно, и Black Sabbath, и Rammstein, а «Алиса» лишь пользуется буквами. Однако «словарь», если говорить о музыке, получается очень уж бедный.

Сама тяжелая музыка переживает не лучшие времена во всем мире. Отцы хард-энд-хеви находятся, что называется, на склоне лет, и мало у кого из них есть амбиции снова сделать эту музыку актуальной. Они верны своим фанатам и думают прежде всего о них, а фанаты отвечают взаимностью. У «Алисы» та же история, и она циклична. В начале года, выпустив одну-две новые песни, группа объявляет краудфандинг и собирает средства на новый альбом, а поклонники охотно включаются в процесс. Альбом выходит и никого не разочаровывает, потому что никто не ждет чудес.

По сути, альбомы «Алисы» вот уже много лет — это не столько общение слушателей с музыкой, сколько аттракцион фанатской лояльности.

Круто быть частью чего-то большого и сильного — об этом и песни «Алисы», и жизнь любой торсиды.

Игорь Гаврилов