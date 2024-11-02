Арестован посредник, через которого пытались дать взятку сотрудникам краевого ГУФСИН

СУ СКР по Пермскому краю предъявило жителю Перми обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. По версии следствия, с помощью этих денег один из осужденных планировал подкупить сотрудников ГУФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, установлено, что один из осужденных, отбывающий наказание исправительной колонии №11 в Ныробе, предложил своей бывшей супруге связаться с посредником и передать через него взятку в сумме 700 тыс. руб. должностным лицам ГУФСИН России по Пермскому краю. За эти деньги осужденный планировал добиться перевода в другую колонию, а затем условно-досрочно освободиться.

О предложении бывшего супруга женщина сразу сообщила в службу собственной безопасности ГУФСИН и согласилась помочь изобличить посредника. 25 октября 2024 года женщина передала посреднику 700 тыс. руб., после чего был сразу же задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.