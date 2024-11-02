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Коммерсантъ FM
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ЦБ оставил UniCredit и Райффайзенбанк в списке системно значимых банков

Центробанк утвердил обновленный список системно значимых кредитных организаций. Регулятор не внес в него никаких изменений, оставив в перечне в том числе UniCredit и Райффайзенбанк.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Список системно значимых банков опубликован на сайте ЦБ. В нем 13 кредитных организаций, на долю которых приходится 79% совокупных активов банковского сектора: UniCredit, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, «ФК Открытие», Т-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

В списке указан в том числе банк «ФК Открытие», который в 2025 году будет интегрирован в ВТБ. Росбанк также вскоре станет филиалом Т-банка.

Европейский центральный банк рекомендовал итальянскому UniСredit и австрийской группе Raiffeisen Bank International закрыть бизнес в России. Глава Raiffeisen Йоханн Штробль в конце октября говорил, что компания принимает меры по сокращению российского бизнеса. UniCredit заявлял о стратегии свертывания операций в России.

О продаже Райффайзенбанка — в тексте «Ъ» «Их осталось только двое».

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