Их осталось только двое

На Райффайзенбанк в настоящее время претендуют два крупных покупателя, которые находятся в наиболее продвинутой стадии переговоров. Разговоры о продаже дочернего банка австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) ведутся с весны 2022 года. Однако теперь, помимо выполнения требований различных регуляторов, добавился и арест его акций в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа», что усложняет ситуацию и удлиняет сроки потенциальной сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, из ряда потенциальных покупателей на российский дочерний банк группы RBI в наиболее продвинутой стадии сейчас остались два крупных. Источник “Ъ” на финансовом рынке не уточняет их названия, однако отмечает, что для RBI важно, чтобы продажа осуществлялась неподсанкционному лицу. Это также бы минимизировало риски попадания российского банка в санкционные списки после его продажи. Представитель RBI подтвердил “Ъ”, что группа «работает над продажей контрольного пакета Райффайзенбанка». «Поскольку продажа требует разрешения нескольких регуляторов в России и Европе, это очень сложный процесс. Поэтому я не могу сказать, сколько времени это займет»,— заявил он.

В марте 2022 года RBI cделала первое заявление, в котором группа формально анонсировала переоценку стратегических вариантов присутствия на российском рынке и допустила выход из Райффайзенбанка, где она владеет 100% акциями. В конце июля 2024 года в RBI отмечали, что могут продать 60% акций банка, сохранив за собой 40%.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что ни один из потенциальных покупателей на текущий момент не подписал обязывающей документации по купле-продажи акций.

Лишь после ее подписания покупатель может подавать ходатайство в ЦБ и ФАС для согласования сделки. Между тем как минимум на начало года, по информации одного из собеседников “Ъ”, речь шла о пяти-семи потенциальных покупателях. Причем среди претендентов на Райффайзенбанк были и нерезиденты из дружественных стран.

Выход иностранцев из недружественных юрисдикций из российских активов в настоящее время строго регламентирован.

Для заключения сделки необходимо будет получить рекомендацию подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и распоряжение президента РФ, отмечает партнер юридической фирмы ЕМПП Иван Семенкин. Такое согласие президента, согласно практике, обычно снимает все ограничения на сделку, а дальнейшие согласования с ФАС и ЦБ в таком сценарии не должны вызвать проблем, отмечает он.

Кроме того, одним из условий является дисконт в размере не менее 50% от оценочной стоимости актива. В таком случае можно оценить, что при продаже всего пакета акций исходя из цены, равной капиталу, потенциальная прибыль покупателя может составить около 250 млрд руб. Согласно отчетности по РСБУ, собственные средства банка на 1 июля 2024 года составляли 492,2 млрд руб.

И если раньше основным препятствием для совершения сделки были перспективы добиться получения разрешения на высшем уровне, то теперь к этому добавился судебный запрет по иску МКАО «Распериа» на сделки с акциями Райффайзенбанка (см. “Ъ” от 7 сентября).

Пока оспорить его не удалось — 13 сентября, как свидетельствует картотека, Арбитражный суд Калининградской области отказал в отмене обеспечительных мер, а также не удовлетворил заявление Райффайзенбанка об ускорении рассмотрения дела. Следующее заседание назначено на 16 октября.

По словам одного из собеседников “Ъ” на банковском рынке, покупателям и продавцу из-за заморозки акций теперь предстоит новый раунд переговоров со всеми участниками и согласующими сторонами, что может не только удлинить сроки, но и сорвать сделку. В RBI также отмечают, что решение суда «усложняет процесс сделки и неминуемо приведет к новым задержкам». При этом группа будет «добиваться пересмотра решения суда всеми доступными мерами законного порядка».

Для разблокировки акций банка необходимо либо предоставить иное соразмерное обеспечение, либо оспаривать введение уже принятых обеспечительных мер, поясняет управляющий партнер АБ «Проспект» Олег Бычков. Например, Райффайзенбанк может предоставить обеспечение в виде денежных средств, эквивалентное стоимости собственных акций. В таком случае у суда не будет оснований для отказа, указывает эксперт. «Другое дело, что тут может быть политическая мотивированность, поэтому сложно говорить, насколько это рыночный кейс и насколько здесь ситуация может развиваться по сценарию обычного судебного процесса»,— отмечает господин Бычков.

Ольга Шерункова