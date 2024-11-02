ИД «Республика Башкортостан» начал продавать журналы на Wildberries

Издательский дом «Республика Башкортостан» начал продавать журналы на площадке Wildberries. В интернет-магазине доступны 13 полноцветных глянцевых журналов, большая часть из которых — на башкирском языке. В их числе «Ватандаш», «Тамаша», «Акбузат», «Башкортостан кызы» и другие. Средняя стоимость одного экземпляра — около 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Учредителями издательского дома «Республика Башкортостан» является Агентство по печати и средствам массовой информации и минземимущества республики. В 2023 году предприятие получило 481 млн руб. выручки, убыток составил 31 млн руб.

Наталья Балыкова