Максимальный размер больничного в 2026 году вырастет до 6,8 тыс. рублей в день

Максимальное пособие по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 207,6 тыс. руб. в месяц или 6,8 тыс. в день, сообщили «Известиям» в Минтруде. Сейчас за один день больничного положено до 4 тыс. В 2025 году предельный размер компенсации достигнет 5,7 тыс. Размер выплат в 2026-м вырастет в 1,7 раза по сравнению с текущим годом и на 20% по сравнению с 2025-м.

В министерстве напомнили, что максимальный размер больничного определяется с учетом предельной базы (годового заработка россиян) для начисления страховых взносов. Показатель индексируется каждый год, его увеличивают на темпы роста средней зарплаты за прошедшие 12 месяцев. Согласно проекту бюджета Социального фонда, в 2025 году показатель составит 2,8 млн руб., в 2026-м — 3 млн руб.

Минфин сообщал, что средний размер страховой пенсии в 2025 году достигнет почти 24 тыс. руб. Выплаты проиндексируют на уровень инфляции 2024 года. Минэкономики по итогам этого года ожидает инфляцию на уровне до 7,3%.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».