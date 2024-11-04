К читателям газеты «Коммерсантъ»

День памяти Казанской иконы Божией Матери

Россию называют «Домом Пресвятой Богородицы». Ведь Ее заступничеством сохраняется державность и независимость Русского государства. События ноября 1612 года лучше всего свидетельствуют об этом.

В эти дни народное ополчение, ведомое князем Дмитрием Пожарским и городским старостой Нижнего Новгорода Кузьмой Мининым, освободило Московский Кремль от вражеских полчищ поляков. По благословению священномученика Патриарха Гермогена, молитвами, героизмом и единением народа был повержен смертоносный враг Православной Руси по имени «Смута». Пресвятая Богородица Своей иконой, именуемой «Казанской», благословила на ратные подвиги народное ополчение, взяла под свое покровительство новоначальных воинов, которые победили лучшую регулярную армию Европы. Наши предки поняли, что все беды, обрушившиеся на страну, следствие греховного отступления от заповедей Божиих. Поэтому постом и молитвой пред иконой Божией Матери Казанской они прежде очистились от скверны, преодолели «разруху в умах» и исполнили призыв святого Патриарха Гермогена: «положили души свои за Дом Пречистой… и за веру»!

Начавшееся после смерти царя Бориса Годунова в 1605 году смутное время закончилось 4 ноября 1612 года. И после Земского Собора 1613 года началась эпоха расцвета Российского государства. Народ защитил Дом Пречистой Богородицы, а Она защитила нас и защищает сегодня.

Пресвятая Богородица, спаси нас! С праздником! С Днем народного единства!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн