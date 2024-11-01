Netflix продолжает «Игру в кальмара»

Спустя три года на Netflix возвращается нашумевший южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Премьера 2 сезона стартует 26 декабря. Сколько серий будет в продолжении, не сообщается. Первый насчитывал девять эпизодов. Стриминговый сервис опубликовал новый двухминутный трейлер. История прежняя — анонимные VIP-персоны наблюдают, как участники проходят смертельно опасные испытания в борьбе за денежный приз в десятки милиардов вон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Во втором сезоне в игру вернется главный герой первых эпизодов — Сон Ги Хун, которого сыграл Ли Джон Джэ. Но в этот раз он попытается спасти участников и раз и навсегда покончить с самой «Игрой в кальмара».

Как пишут профильные СМИ, некоторые фанаты рассчитывают на возвращение героини Кан Сэ Бёк, беженки из Северной Кореи, которая пыталась заработать деньги для младшего брата и мамы. Она погибла в первом сезоне. Сыгравшая ее южнокорейская супермодель и актриса Чон Хо Ён получила за роль премию Гильдии актеров, номинации «Эмми» и премию канала MTV. Впрочем, режиссер уже намекнул, что может вернуть актрису во второй сезон в роли сестры-близнеца героини.

Первый сезон сериала стал одним из самых популярных проектов Netflix, суммарно его посмотрели больше 2 млрд часов, это 230 с лишним тысяч лет. Новый трейлер за 20 часов набрал 30 млн просмотров. Но, скорее всего, повторить успех первого сезона ему не поможет даже премьера под новогодние каникулы, считает кинокритик, колумнист «Московских новостей» Даниил Ротштейн: «Кажется, что такого рода история лучше всего работала бы как лимитированная. После колоссального успеха первого сезона мы видели, что был всплеск интереса со стороны американских стримеров к южнокорейскому контенту, который в целом не оправдался. И я не уверен, что тут магия именно в самой "Игре в кальмара", что второй сезон станет еще одним хитом из Южной Кореи, который так сильно взбодрит и Netflix, и всех остальных.

Мне кажется, здесь может быть болезнь многих продолжений: за всем этим нет нарративного и какого-то внутреннего художественного импульса, только экономический и бизнес-расчет, и это чувствуется.

Я вполне допускаю, что это будет крепкая профессиональная штука, возможно, достаточно увлекательная, но не думаю, что это станет феноменом, даже близко сравнимым по просмотрам с первым сезоном. И самое главное — это все одна и та же тематика, это сейчас уже стандарт. Для любого проекта, который задает новую волну в поп-культуре, это всегда проблема, когда он продолжается в том же сегменте, где он стал первопроходцем, и он оказывается просто одним из».

На российских маркетплейсах ажиотажного спроса на тематические предметы к премьере сериала не наблюдается. Для сравнения — три года назад продажи там выросли в 25 раз. Более активно новый сезон поддерживают международные компании. Так, Crocs анонсировала сабо в стиле сериала за $70, а бренд Johnnie Walker — коллекцию бутылок с 12-летним виски за $35 с мужчиной в характерном зеленом костюме на этикетке.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева