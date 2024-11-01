Росстат сообщил об изменениях в сборе данных по миграции

Росстат изменил механизм сбора статистических данных о миграции населения, рассказали РБК в ведомстве. Раньше данные поступали из территориальных органов МВД на бумажных носителях раз в месяц, теперь Росстат будет получать эти данные в электронном формате ежедневно.

В Росстате пояснили, что отказ от документооборота на бумаге потребовал создания нового программного обеспечения. До конца 2024 года ПО работает в пилотном режиме, поэтому в публикации данных о миграции могут быть задержки. «Все данные будут размещены в ежемесячном докладе ''О социально-экономическом положении России'' в полном объеме»,— заверили в ведомстве. Последний такой доклад за январь—сентябрь 2024 года данных о миграции не содержит.

Переход на получение данных в электронном формате позволит ускорить процесс обработки данных и сократить издержки на бумажные носители, печать, доставку и хранение документов, рассказал РБК руководитель Росстата Сергей Галкин. По его словам, изменения также позволят учесть в статистике категории мигрантов, которые ранее не попадали в учет миграции населения.

Комментарий Росстата об изменениях в данных по миграции появился после того, как демограф Алексей Ракша 31 октября обратил внимание, что ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику по миграции. В докладе Росстата за январь—сентябрь 2024 года статистических данных о миграции не представлено. Миграция в докладе упоминается в самом конце — в разделе с методологическими пояснениями. Сам раздел «Демография» занимает одну страницу. В предыдущих докладах Росстата данные о миграции приводились в разделе «Демография». Последний раз Росстат публиковал эти данные в докладе за январь—август. В нем говорилось, что сальдо миграции (разница между числом прибывших в страну и числом выбывших из нее) почти приблизилось к нулю.