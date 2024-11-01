«Динамо» осталось на своем месте

Очередной тур чемпионата России открыл матч, в котором идущее в первенстве четвертым «Динамо» на своем поле позволило середняку «Ростову» открыть счет, использовав грубую ошибку вратаря Андрея Лунева, быстро его сравняло, но большего, несмотря на старания во втором тайме, добиться не смогло. Встреча завершилась ничьей — 1:1.

Под противным московским дождем «Динамо» показывало, что те из сильно переживающих за него людей, кому казалось, что потеря сломавшего ребро Бителлу — это жуткая проблема, все-таки заблуждались. Не такая уж и жуткая. И без Бителлу оно было достаточно зубастым. Только теперь атакующий акцент совсем уж резко сместился на правый фланг, в зону ответственности «горячего» осенью Муми Нгамалё. И стратегия ведь работала.

«Ростов» быстро понял, где «Динамо» особенно опасно, но все равно что-то неприятное для гостей там, справа, созревало.

А однажды, например, созрел такой лихой проход Нгамалё, что он в итоге очутился прямо напротив ворот, в дюжине метров от них. Похоже было на настоящий расстрел ростовского голкипера Рустама Ятимова. Но мяч проскочил возле стойки.

В общем, глядя на все это, тянуло заранее посмаковать гол. Гол был, но не динамовский.

Вернее, львиная доля заслуг в том, что он состоялся, принадлежит, конечно динамовскому футболисту — голкиперу хозяев Андрею Луневу. Ситуация была совершенно безобидной — скидка мяча назад от Николаса Маричаля, пустая штрафная: можно спокойно обработать мяч, спокойно придумать, куда его отправить. Лунев отправил по центру — как-то небрежно, вальяжно, словно был уверен, что ростовские игроки на пару минут утратили способность двигаться. А Николай Комличенко, выскочив из-под защитника, горе-пас перехватил и закатил мяч в сетку.

Впрочем, «Ростов» это таким нежданным способом добытое преимущество берег недолго. «Динамо» отыгралось тут же, без промедления.

Причем на сей раз ростовчане, у которых были сложности с притормаживанием резвых динамовских выпадов, очередную их атаку, казалось, затормозили надежно. Хозяева встали как вкопанные. А Александр Кутицкий, который получил мяч перед штрафной, вроде бы не понимал, как ему дальше поступить. Но самый очевидный ход, им придуманный, оказался верным. Кутицкий подарил мяч, как всегда, крутившемуся неподалеку Нгамалё, а тот, продвинувшись вперед и увидев, что партнер поддержал его порыв — а плотно приклеиться к нему никто из соперников не догадался,— отдал ответную передачу. Удар Александра Кутицкого был безупречным.

Как и удар ростовчанина Виктора Мелехина, пальнувшего с лета, с пары десятков метров, но попавшего, куда и метил,— в угол. Тут уже Лунев не сфальшивил — достал мяч в эффектном прыжке, избавив «Динамо» от необходимости снова догонять.

Странно, но после перерыва эта так много всякого интересного и неординарного обещавшая игра внезапно упокоилась. Рутина в ней взяла верх над страстью. «Динамо», правда, в конце концов, прозрачно намекнуло, что такое размеренное течение матча его не устраивает больше, чем ростовчан, и завелось. Опять забегал Муми Нгамалё, добавил в активности Константин Тюкавин. Эта связка однажды даже соорудила гол, но — из офсайда, очевидного и без проверки VAR.

А затем у Нгамалё появился шанс совсем уж шикарный. Ростовская оборона напортачила по полной, и главный динамовский живчик выскочил один на один с Рустамом Ятимовым. Голкипер устоял.

В концовке динамовские наскоки уже напоминали полноценный, без оговорок, штурм. «Ростов», однако, потрескивал, но разваливаться не собирался.

Сражался насмерть и ценное очко в Москве зацепил, не дав «Динамо» взять три. Так что динамовцы, отстававшие перед 14-м туром от замыкающего топ-тройку «Локомотива» на два балла, опередить его не смогли.

Алексей Доспехов