«Краснодару» «Крылья» не мешают

В заключительном матче 13-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Крылья Советов» — 2:1. Лидер премьер-лиги продлил победную серию до десяти встреч, набрал 33 очка и теперь опережает ближайшего преследователя на три балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил «Крыльям Советов» сумасшедший гол и помог своей команде довести победную серию уже до десяти матчей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил «Крыльям Советов» сумасшедший гол и помог своей команде довести победную серию уже до десяти матчей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ничья в центральном матче 13-го тура «Зенит»—«Локомотив» не только позволила «Краснодару» сохранить лидерство в чемпионате, но и дала возможность укрепить его, увеличив отрыв от петербургского и московского клубов на три и пять очков соответственно. Тем более что «Крыльям Советов» даже у себя дома, казалось, практически нечего было противопоставить кубанцам, которые одержали девять побед подряд, в том числе над «Зенитом», «Локомотивом» и другими топами. А самарцы сейчас совсем не в топе и находились рядом с зоной вылета из премьер-лиги.

Хотя «Краснодару» все-таки следовало быть начеку и иметь в виду, что в прошлом чемпионате аналогичная нынешней 12-матчевая серия без поражений оборвалась у черно-зеленых именно в 13-м туре. К тому же «Крылья» на выезде они не обыгрывали с 2018 года и в течение четырех сезонов даже не забивали на их поле.

Гости постарались как можно быстрее устранить этот пробел и открыть счет. Правда, поначалу их удары носили разминочный характер для голкипера Ивана Ломаева. А вот полузащитнику хозяев Бенхамину Гарре представился хороший момент для удара из пределов штрафной площади, но аргентинец, видимо, еще не размялся и замешкался. Нерасторопно действовал и нападающий Иван Сергеев после ошибки центрального защитника кубанцев Витора Тормены. Самарцы вообще предпочитали играть в выжидательной манере, рассчитывая, что соперник увязнет в позиционном нападении и нарвется на контрвыпад. Они дождались даже потенциально результативного промаха от вратаря Станислава Агкацева, когда тот ошибся при передаче, но Сергеев, который мог поразить ворота, не обработал мяч, а потом атака «Крыльев» заглохла.

«Краснодар» в первом тайме выглядел вроде бы далеко не лучшим образом, а его лучший бомбардир Джон Кордоба и вовсе был вне игры.

Однако ближе к перерыву колумбиец включился и тут же сделал разницу. Сначала он чуть неточно пробил головой с подачи Лукаса Оласы, а затем уже нанес свой чудо-удар, воспользовавшись тем, что Ломаев очутился в полупозиции и не контролировал створ. Другое дело, что оттуда, откуда шарахнул Кордоба, обычно не бьют, а если бьют, то не попадают. Ведь он получил мяч, который еще и прыгал по газону, где-то вдалеке и сбоку от ворот, тем не менее поймал его на лету и парашютом отправил в сетку, забив седьмой гол в чемпионате. Наверное, все присутствовавшие на стадионе, увидев это, схватились за голову. Причем пока хозяева недоумевали, как такое произошло, Александр Черников едва не удвоил преимущество и угодил в штангу.

Похоже, самарцы не оправились от шока даже за время 15-минутной передышки в раздевалке. И если выход Эдуарда Сперцяна один на один в дебюте второго тайма Ломаев нейтрализовал, то отразить удар головой Диего Косты после навеса с углового у него не было шансов. Мяч опять полетел по какой-то сложной для вратаря траектории. Так «Краснодар» повел 2:0 и фактически обеспечил себе десятую победу подряд в чемпионате.

«Крылья» не смирились с поражением и предпринимали попытки вернуться в игру.

В одном из эпизодов, когда Агкацев не дотянулся до верхового мяча, Коста выбил его из пустых ворот. Да и сам голкипер выручил кубанцев, когда ему били Иван Олейников и Сергеев. Но в целом гости не испытывали серьезных проблем и копировали предыдущий матч со «Спартаком», в котором так же уверенно оберегали перевес в два гола и довели его до трех. Впрочем, сейчас подопечным Мурада Мусаева все же не удалось избежать нервной концовки. На исходе основного времени Томас Гальдамес завершил очередную массированную атаку хозяев, а в добавленное «Краснодар» отбился и победил 2:1.

Александр Ильин