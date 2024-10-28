«Краснодару» «Крылья» не мешают
Лидер премьер-лиги одержал десятую победу подряд
В заключительном матче 13-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Крылья Советов» — 2:1. Лидер премьер-лиги продлил победную серию до десяти встреч, набрал 33 очка и теперь опережает ближайшего преследователя на три балла.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил «Крыльям Советов» сумасшедший гол и помог своей команде довести победную серию уже до десяти матчей
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ничья в центральном матче 13-го тура «Зенит»—«Локомотив» не только позволила «Краснодару» сохранить лидерство в чемпионате, но и дала возможность укрепить его, увеличив отрыв от петербургского и московского клубов на три и пять очков соответственно. Тем более что «Крыльям Советов» даже у себя дома, казалось, практически нечего было противопоставить кубанцам, которые одержали девять побед подряд, в том числе над «Зенитом», «Локомотивом» и другими топами. А самарцы сейчас совсем не в топе и находились рядом с зоной вылета из премьер-лиги.
Хотя «Краснодару» все-таки следовало быть начеку и иметь в виду, что в прошлом чемпионате аналогичная нынешней 12-матчевая серия без поражений оборвалась у черно-зеленых именно в 13-м туре. К тому же «Крылья» на выезде они не обыгрывали с 2018 года и в течение четырех сезонов даже не забивали на их поле.
Гости постарались как можно быстрее устранить этот пробел и открыть счет. Правда, поначалу их удары носили разминочный характер для голкипера Ивана Ломаева. А вот полузащитнику хозяев Бенхамину Гарре представился хороший момент для удара из пределов штрафной площади, но аргентинец, видимо, еще не размялся и замешкался. Нерасторопно действовал и нападающий Иван Сергеев после ошибки центрального защитника кубанцев Витора Тормены. Самарцы вообще предпочитали играть в выжидательной манере, рассчитывая, что соперник увязнет в позиционном нападении и нарвется на контрвыпад. Они дождались даже потенциально результативного промаха от вратаря Станислава Агкацева, когда тот ошибся при передаче, но Сергеев, который мог поразить ворота, не обработал мяч, а потом атака «Крыльев» заглохла.
«Краснодар» в первом тайме выглядел вроде бы далеко не лучшим образом, а его лучший бомбардир Джон Кордоба и вовсе был вне игры.
Однако ближе к перерыву колумбиец включился и тут же сделал разницу. Сначала он чуть неточно пробил головой с подачи Лукаса Оласы, а затем уже нанес свой чудо-удар, воспользовавшись тем, что Ломаев очутился в полупозиции и не контролировал створ. Другое дело, что оттуда, откуда шарахнул Кордоба, обычно не бьют, а если бьют, то не попадают. Ведь он получил мяч, который еще и прыгал по газону, где-то вдалеке и сбоку от ворот, тем не менее поймал его на лету и парашютом отправил в сетку, забив седьмой гол в чемпионате. Наверное, все присутствовавшие на стадионе, увидев это, схватились за голову. Причем пока хозяева недоумевали, как такое произошло, Александр Черников едва не удвоил преимущество и угодил в штангу.
Похоже, самарцы не оправились от шока даже за время 15-минутной передышки в раздевалке. И если выход Эдуарда Сперцяна один на один в дебюте второго тайма Ломаев нейтрализовал, то отразить удар головой Диего Косты после навеса с углового у него не было шансов. Мяч опять полетел по какой-то сложной для вратаря траектории. Так «Краснодар» повел 2:0 и фактически обеспечил себе десятую победу подряд в чемпионате.
«Крылья» не смирились с поражением и предпринимали попытки вернуться в игру.
В одном из эпизодов, когда Агкацев не дотянулся до верхового мяча, Коста выбил его из пустых ворот. Да и сам голкипер выручил кубанцев, когда ему били Иван Олейников и Сергеев. Но в целом гости не испытывали серьезных проблем и копировали предыдущий матч со «Спартаком», в котором так же уверенно оберегали перевес в два гола и довели его до трех. Впрочем, сейчас подопечным Мурада Мусаева все же не удалось избежать нервной концовки. На исходе основного времени Томас Гальдамес завершил очередную массированную атаку хозяев, а в добавленное «Краснодар» отбился и победил 2:1.
Тринадцатый тур
«Крылья Советов»—«Краснодар» 1:2
Гальдамес, 89 — Кордоба, 42; Диегу Коста, 49
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 10 3 0 27:6 33
2. «Зенит» 9 3 1 29:5 30
3. «Локомотив» 9 1 3 27:17 28
4. «Динамо» (М) 8 2 3 27:15 26
5. ЦСКА 7 3 3 22:7 24
6. «Спартак» 6 4 3 19:12 22
7. «Рубин» 5 3 5 16:20 18
8. «Акрон» 3 4 6 17:26 13
9. «Ростов» 3 4 6 16:24 13
10. «Крылья Советов» 3 3 7 12:19 12
11. «Динамо» (Мх) 2 6 5 6:11 12
12. «Нижний Новгород» 3 3 7 12:24 12
13. «Химки» 2 5 6 14:24 11
14. «Факел» 2 5 6 8:20 11
15. «Ахмат» 1 6 6 12:25 9
16. «Оренбург» 1 5 7 15:24 8