ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» (подчиняется региональному министерству спорта) подписал еще три договора в рамках проведения форума «Россия — спортивная держава», проходившего в Уфе с 17 по 19 октября. Договоры заключались с 16 по 29 октября, однако на сайте госзакупок информация о них опубликована лишь накануне. Общая сумма новых соглашений — 10,1 млн руб. Закупки проводились у единственных поставщиков, подрядчики не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На техническое обеспечение официальных приемов от имени главы Башкирии выделено 7,9 млн руб. Траты на услуги разнорабочих составили 1,8 млн руб. Еще 370 тыс. направлено на перевозку, установку и разборку мебели для почетных гостей форума.

В общей сложности Дворец борьбы заключил 125 договоров на поставку товаров, проведение работ и оказание услуг для форума «Россия — спортивная держава». Учитывая соглашения ГАУ «Центр спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан», всего заключено 149 контрактов на общую сумму 322,4 млн руб.

Идэль Гумеров