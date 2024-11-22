Призрак стабильности

Состояние жилищного строительства с июля, когда на рынке завершилась программа массовой льготной ипотеки, вызывает у кураторов отрасли существенную обеспокоенность. Замглавы Минстроя Никита Стасишин еще в начале сентября открыто говорил, что заложенные в профильном нацпроекте показатели по вводу 120 млн кв. м жилья в год с 2029 года могут быть пересмотрены. Основная причина — снижение текущих продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хотя, если взглянуть на статистику, картина пока не кажется слишком удручающей. Согласно данным Наш.дом.рф, за январь—октябрь в России были сданы 87,6 млн кв. м жилья, год к году показатель вырос на 2%. Аналитики нередко связывают тренд с длинным строительным циклом, из-за которого в эксплуатацию сейчас в основном сдаются объекты, начатые четыре года назад. Но тут важно вспомнить, что конъюнктуру 2020 года, прошедшего под знаком пандемийных ограничений, тоже сложно было назвать безоблачной.

Более рациональное объяснение — продолжающая расти в структуре строительства доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ввод таких объектов в январе—октябре вырос на 16% год к году, до 58,1 млн кв. м. Объем многоквартирных домов, напротив, сократился на 18% год к году, до 29,5 млн кв. м. Если по итогам 2023 года на долю ИЖС пришлось 53% объема сданного жилья, то в этом году показатель, по прогнозам Минстроя, вполне может достигнуть 65%.

Наличие у всего рынка жилищного строительства возможности опереться на частное домостроение могло бы считаться позитивным трендом. Но все, как водится, не так однозначно. Чистота данных по вводу ИЖС традиционно вызывает вопросы. Наиболее наглядно это на днях проиллюстрировал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказавший на правительственном часе в Совете федерации, как восемь лет жил в незарегистрированном доме. «Мне не давали подключение к электричеству»,— пояснил он.

В статистику ввода в эксплуатацию подобные объекты попадают с большим опозданием, дожидаясь очередного витка «дачной амнистии». Точно оценить размер бедствия участники рынка не могут, но проблема, вероятно, будет усугубляться: ответственность за несвоевременную регистрацию ИЖС планируется ужесточать. Это вполне может стимулировать новый виток роста формальных строительных объемов. А чудеса на рынке недвижимости случаются редко. И высокая стоимость кредитования несомненно приведет к сокращению активности в секторе реального частного домостроения. Понимание, вероятно, приходит не только к сторонним наблюдателям, но и к профильным властям, стремящимся обратить внимание на проблему через собственные примеры. Ведь без объективной картины падения объемов строительства согласовать меры поддержки отрасли будет не так просто.

Александра Мерцалова