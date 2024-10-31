В Орловской области в окончательной редакции принят закон о запрете на склонение к абортам

Совет народных депутатов Орловской области принял в окончательной редакции (втором чтении) проект о штрафах за склонение к абортам на территории региона. В пресс-службе совета сообщили, что решение было принято депутатами единогласно.

Для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., должностных лиц — 25 тыс. до 50 тыс. руб., для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Аналогичные запреты ранее ввели власти Мордовии, Новгородской, Псковской, Вологодской, Тверской и Калининградской областей, а также Забайкалья и Приморья. Власти Курской области и Крыма сообщали, что частные клиники в указанных регионах добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. В ноябре 2023 года патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призывал распространить опыт регионов на всю страну.

Беременность по желанию женщины в России можно прервать до 12-й недели. При наличии социальных показаний (изнасилование, смерть мужа, заключение в местах лишения свободы) — до 22 недель. При медицинских показаниях — на любом сроке. В июне 2024 года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву рассмотреть вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель.

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