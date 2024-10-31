Банкам доплатили за кредит

В преддверии полного исчерпания лимита на субсидируемую государством программу «Семейная ипотека» (сейчас эти почти 40% всех ипотечных кредитов в стране) правительство согласовало его увеличение на дополнительные 350 млрд руб. В итоге лимит по программе увеличивается с 5,9 трлн до 6,25 трлн руб. Ожидается, что этого должно хватить на два оставшихся месяца 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительство согласовало изменения в решение о предоставлении субсидии госкорпорации ДОМ.РФ для увеличения лимита по программе «Семейная ипотека» на 350 млрд руб. Таким образом, сообщил в четверг Минфин, общий лимит по программе вырастет с 5,9 трлн до 6,25 трлн руб.

Напомним, речь идет о программе субсидируемых государством кредитов по льготной ставке до 6% — получить их могут семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми, с одним ребенком в возрасте до семи лет и семьи с ребенком-инвалидом.

На финансирование программы в этом году предусмотрены 290 млрд руб., в дополнение к которым сейчас выделены 142 млрд руб. из резервного фонда правительства.

В следующем году на программу заложено 537 млрд руб., в 2026-м — 454 млрд, в 2027-м — 358 млрд руб.

Увеличение лимита понадобилось из-за роста ключевой ставки, который вызывает увеличение рыночных ставок по ипотеке.

Как уточнили в ДОМ.РФ, распределение выделенной суммы между банками уже началось, выдача семейной ипотеки по новым заявкам продолжится. Отметим, необходимость такого расширения связана с тем, что к концу октября банки практически исчерпали лимиты по программе. Например, в среду Сбербанк и ВТБ заявили о приостановке записи на сделки по «Семейной ипотеке» в связи с исчерпанием лимита. До этого ВТБ и Альфа-банк повышали размер первоначального взноса семей в рамках программы.

Отметим, после завершения 1 июля массовой льготной ипотеки под 8% (в том числе из-за того, что она разгоняла цены на жилье и инфляцию) «Семейная ипотека» стала фактически главной льготной программой. Сейчас на нее приходится 55% выдачи всех жилищных кредитов с господдержкой.

После изменения условий программы (см. “Ъ” от 10 июля) — в частности, введения обязательного требования по использованию эскроу-счетов при кредитовании индивидуального жилищного строительства — выдачи несколько просели, однако после адаптации к новым правилам начали восстанавливаться.

В январе—сентябре выдано кредитов на 1,6 трлн руб. в рамках «Семейной ипотеки» (плюс 5% к аналогичному периоду прошлого года), что составило почти 40% всех выданных за этот период кредитов. В сентябре по программе выдано 200 млрд руб., что на 31% отстает от показателя прошлого года.

По прогнозам ЦБ, по итогам года объем выдачи кредитов по «Семейной ипотеке» может составить 2,2 трлн руб., что сопоставимо с показателем прошлого года.

Интерес к программе, в частности, обусловлен высокими рыночными ставками по кредитам.

В Минфине прогнозируют, что новых лимитов должно хватить банкам до конца года. При этом ведомство сообщает о проводимой совместно с ДОМ.РФ работе над настройкой «более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками для того, чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других».

Евгения Крючкова