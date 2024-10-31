В Башкирии предприятия ТЭК атакованы тремя БПЛА

Три беспилотника атаковали предприятия топливно-энергетического комплекса Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне»,— говорится в сообщении.

Жертв и разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме. На месте происшествия находятся следователи, сотрудники МЧС и оперативных служб.

Ранее в Башкирии сформировали комбинированную систему обороны «от возможных подобных нападений, включающую в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения», отметил господин Хабиров.

В связи с инцидентами с БПЛА сегодня аэропорт «Уфа» вводил ограничения на прием и вылет самолетов. Как сообщила пресс-служба аэропорта, с 22:00 по местному времени он работает в обычном режиме.

Наталья Балыкова