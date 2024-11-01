Молочное смешение

Связанному со структурами «Объединенных пензенских ЛВЗ» ООО «Гифт» не удалось закрепить за собой права на торговую марку напитков Milk Wave’s. Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение отказавшего в ее регистрации Роспатента из-за сходства с брендом шоколадных батончиков Milky Way. Теперь «Гифт» и продавцы напитка могут столкнуться с исками от Mars, получившей право требовать компенсацию.

Суд по интеллектуальным правам в конце октября не удовлетворил иск ООО «Гифт» об оспаривании решения Роспатента, отказавшего компании в регистрации товарного знака Milk Wave’s по классу напитков. Об этом говорится в решении, опубликованном в картотеке дел. Причиной отказа в регистрации стало сходство с популярным брендом шоколадных батончиков Milky Way, подконтрольным американской компании Mars (бренды Snickers, Twix, M&M’S и проч.). В ООО «Гифт» и Роспатенте на вопросы “Ъ” не ответили. В Mars от комментариев отказались, сославшись на то, что компания не участник спора.

ООО «Гифт» существует с 2006 года, компания зарегистрирована в Пензе. 99% долей в структуре принадлежит Ольге Гульянц, 1% — Петру Ивашкину. Возглавляет компанию Артур Апоян. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Гифт» в 2023 году составила 40,9 млрд руб., увеличившись на 31,3% год к году. Чистая прибыль сократилась на 33,4%, до 218,3 млн руб.

Собеседники “Ъ” на алкогольном рынке связывают «Гифт» с ООО «Объединенные пензенские ЛВЗ» (ОПВЗ), региональным производителем напитков, бенефициаром которого выступает Людмила Апоян. Компания ранее занималась разливом по контракту популярного украинского водочного бренда Nemiroff, владельцем которого выступает зарегистрированная в Лихтенштейне Nemiroff Intellectual Property Establishment. В 2022 году лицензия была отозвана. Продолжившийся при этом разлив стал причиной судебного разбирательства, которое идет до сих пор (см. “Ъ” от 18 марта).

Сам «Гифт», согласно материалам на сайте компании, занимается дистрибуцией алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе водки «Углевка» и «Родник», энергетиков Pulse Up и проч. Зарегистрировать бренд Milk Wave’s компания пыталась с 2022 года. Сейчас под ним продаются напитки в алюминиевых банках 0,25 л с шестью разными вкусами. Их производителем на сайтах торговых сетей значится ОПВЗ. Визуально упаковка Milk Wave’s напоминает безалкогольные напитки «Милкис», реализацией которых в России занимается Lotte KF Rus. Это дочерняя структура южнокорейской Lotte Group. В компании “Ъ” не ответили.

Советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин отмечает, что «Гифт» может попытаться оспорить решение в кассационной инстанции. Но шансов отстоять бренд, по его мнению, немного. Патентный поверенный Сергей Зуйков называет единственный способ для «Гифта» получить товарный знак Milk Wave’s — подать иск о досрочном прекращении регистрации бренда Milky Way, сославшись на то, что он не используется в России. Но аргументировать это будет сложно: согласно подсчетам NTech, в январе—июне на Milky Way пришлись 3,3% от общего объема натуральных продаж шоколадных батончиков в России.

Господин Яхин говорит, что российские компании часто начинают продавать продукцию, не дожидаясь официальной регистрации товарного знака. Но такой подход, по словам юриста, создает риски. В случае «Гифта» решения Роспатента и Суда по интеллектуальным правам вступили в законную силу, и теперь Mars вправе обратиться с требованиями к производителю и продавцам этих напитков, требуя изъятия продукции из оборота и денежной компенсации, рассуждает он. Господин Зуйков сценарий такого разбирательства называет вероятным.

Владимир Комаров