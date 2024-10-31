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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Уфы приостановил работу из-за возможной атаки беспилотников

В аэропорту Уфы с 17:50 мск введены ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным источника «РБК Уфа», работа аэропорта ограничена из-за вероятности атаки беспилотников.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— говорится в сообщении пресс-службы. Причина введения ограничений в нем не указывается.

Источник «РБК Уфа» за десять минут до публикации Росавиации сообщил, что прием и отправка рейсов в аэропорту приостановлены «после предупреждения о возможной атаке беспилотников».

Согласно онлайн-табло, из Уфы задержаны рейсы в Сургут (на час), Екатеринбург (на полтора часа), Самару (3 часа 45 минут).

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