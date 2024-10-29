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Коммерсантъ FM
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Ставка не серверуется

Строительство ЦОД может замедлиться из-за удорожания кредитов

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 21% строительство центров обработки данных (ЦОД) может замедлиться, а на рынке усилиться дефицит вычислительных мощностей уже через полтора года, прогнозируют участники рынка. По их данным, растет и стоимость оборудования для строительства, что также влияет на решение компаний инвестировать в строительство ЦОД. Текущие условия могут подтолкнуть компании к поиску альтернативного финансирования, считают участники рынка, в том числе через размещение акций. К выходу на IPO, в частности, готовится профильная структура «Ростелекома».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября до 21% несет риски для строительства новых ЦОД, поделились опрошенные “Ъ” участники рынка и вендоры необходимого для строительства оборудования. Так, по мнению коммерческого директора ART Engineering (производитель решений для телеком-инфраструктуры), увеличение ставки ведет к росту затрат на заемные средства для строительства новых ЦОД и обновления оборудования в центрах, построенных более пяти лет назад.

Долгосрочные инфраструктурные проекты реализуются на кредитные средства, в ЦОД соотношение собственных инвестиций и заемных варьируется в пределах 20–30% на 70–80%, объясняет партнер компании iKS-Consulting Татьяна Толмачева. «Усредненные капитальные расходы ЦОД на 1 МВт IT-мощности составляет 1,2 млрд руб., то есть долговая нагрузка на проект может вырасти из-за роста ставки на 12–15%»,— говорит она. В таких условиях привлекательность инвестиций в строительство новых дата-центров значительно ухудшается. «Мы можем вернуться к острому дефициту мощностей, как это было в 2022 году»,— предупреждает она.

По данным iKS-Consulting, по итогам 2023 года объем российского рынка ЦОД составил 117,3 млрд руб., что на 31% больше итогов 2022 года. При этом, как писал “Ъ” в начале 2024 года, спрос на услуги центров обработки данных по-прежнему превышает предложения (см. “Ъ” от 15 января).

В ноябре прошлого года при резком росте ставки новые проекты по ЦОД были отменены или заморожены (тогда ключевая ставка поднялась с 13% до 15%), говорит президент ассоциации отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. «Так как ЦОД является проектом с длительным сроком окупаемости, проблема не решается только повышением стоимости услуг компаний»,— подчеркивает он. С этим согласен гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин: «Возможности перекладывания затрат на конечных потребителей ограничены». В середине октября Forbes писал, что хостинг-провайдеры в том числе на фоне роста ключевой ставки ЦБ подняли цены на свои услуги в среднем на 20–30%.

Создателям суперкомпьютеров оплатят присоединение к сетям

Строители ЦОД как отдельная категория компаний сейчас не может пользоваться льготами, предусмотренными для IT-компаний Минцифры. Но там “Ъ” сообщили, что в рамках нацпроекта «Экономика данных» предполагается субсидирование процентной ставки по кредитам для строительства ЦОД. «Однако проект находится на согласовании и еще может быть доработан»,— отметили в Минцифры.

Ключевая ставка влияет на цены как для дистрибуторов, так и российских производителей вычислительной техники: в обеих отраслях используются кредитные средства, говорит коммерческий директор производителя электроники Fplus Сергей Трюхан.

«Целесообразность банковского финансирования исчезает, в связи с этим удлиняются сроки оплаты и поставки комплектующих для конечной продукции»,— добавляет он.

Дефицит коммерческих ЦОД может начаться уже в горизонте полутора лет, считает гендиректор АНО «Координационный центр по ЦОД и облачным технологиям» (входит «Ростелеком», «Сбер», Oxygen и т. д.) Дмитрий Бедердинов. «Сроки окупаемости проектов — порядка десяти лет. Уже сейчас игроки вынуждены серьезно пересматривать свои планы ввода мощностей». Как отмечают в RuVDS, участники рынка рассматривают альтернативу в виде создания акционерного капитала. «Однако сама конъюнктура для первичного размещения неблагоприятная, и, возможно, мы увидим череду сделок M&A при отсутствии драйверов роста на рынке в будущем году»,— заключает он. В мае «Ростелеком» объявил о планах выхода на IPO его дочерней компании — «Ростелеком ЦОД» (см. “Ъ” от 16 мая). В компании не ответили “Ъ”.

Тимофей Корнев, Алексей Жабин, Татьяна Исакова

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