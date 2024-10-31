За комиссара Каттани и адвоката закатали

Суд изберет меру пресечения скандально известному адвокату Тимуру Идалову, задержанному в Грозном. Ранее неоднократно судимый защитник был объявлен в розыск после того, как перестал являться на процесс в Химкинский горсуд за высказанные им угрозы прокурору. В запале юрист сравнил представителя прокуратуры с комиссаром Каттани из сериала «Спрут», убитого мафией. СКР провел множество экспертиз, признав неосторожно брошенные слова угрозой в адрес сотрудника надзорного ведомства. В итоге Тимур Идалов в очередной раз оказался на скамье подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимура Идалова задержали в Чечне, чтобы судить в подмосковных Химках

Фото: Личный архив Тимура Идалова Тимура Идалова задержали в Чечне, чтобы судить в подмосковных Химках

Фото: Личный архив Тимура Идалова

Избрать меру пресечения для 57-летнего Тимура Идалова должен тот же Химкинский горсуд, который 15 июля этого года объявил его в розыск в связи с неявкой без уважительной причины на процесс по обвинению в угрозе прокурору (ч. 2 ст. 296 УК РФ). Хотя статья предусматривает всего до двух лет заключения, объявление в розыск практически гарантирует скандально известному адвокату помещение в СИЗО.

Как сообщал “Ъ”, Тимур Идалов был накануне задержан в Грозном и этапирован в Москву. Официально правоохранительные органы поимку беглого адвоката никак не комментировали. Однако его защитник Мурад Мусаев эту информацию “Ъ” подтвердил, воздержавшись от обсуждения дела.

Поводом для уголовного преследования адвоката стало разбирательство в Никулинском райсуде Москвы по обвинению девяти фигурантов в вымогательстве, похищении человека, мошенничестве и незаконном обороте оружия (ст. 163, ст. 126, ст. 159, ст. 222 УК РФ).

Среди них имелись как бывшие сотрудники МВД и ФСБ, так и экс-полпред Чечни на Украине Рамзан Цицулаев. С сентября 2022 года защиту одного из обвиняемых, Евгения Нагорнева, осуществлял господин Идалов, числившийся в Адвокатской палате Чечни. Его подзащитный, по версии обвинения, являлся лишь пособником вымогательства, а потому находился не под стражей, а под подпиской о невыезде. Однако представлявшая обвинение прокурор из прокуратуры Москвы попросила суд заключить Нагорнева в СИЗО, обосновав это тем, что он нарушает наложенные на него ограничения, препятствует суду, созваниваясь, в частности, с другими фигурантами.

Ее ходатайство было удовлетворено, но на следующем заседании Тимур Идалов попытался смягчить меру пресечения.

В результате между процессуальными оппонентами возникла словесная перепалка, в ходе которой адвокат предрек прокурору судьбу комиссара Каттани из серила «Спрут», ставшего хитом телевидения в конце 80-х годов.

Сначала суд обратился с жалобой в Адвокатскую палату Чечни, но без особого результата, а затем и в правоохранительные органы. В итоге в ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Поводом стали ряд экспертиз слов юриста и даже «раскадровка» сцены расстрела героя Микеле Плачидо на экране. Из всего этого был сделан вывод, что «испытывая личную неприязнь» и желая добиться изменения принципиальной позиции прокурора по делу, адвокат «публично высказал в ее адрес угрозу убийством, отождествив» обвинителя с комиссаром Каттани, который был расстрелян группой лиц из огнестрельного оружия.

Дома у защитника был проведен обыск, при котором обнаружено много оружия и боеприпасов, впрочем, официально зарегистрированных. Адвоката, которому грозило до пяти лет лишения свободы, поместили в СИЗО. Впрочем, пробыл он там недолго, так как обвинение переквалифицировали на более «легкую» ст. 296 УК РФ, а опального защитника перевели под запрет определенных действий.

Само уголовное дело поступило в тот же Никулинский райсуд, но защита Тимура Идалова добилась изменения подсудности на Химкинский горсуд.

Его защита настаивала на надуманности обвинений и мести оппонентов за жесткую позицию Тимура Идалова, который в разное время участвовал в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушений; участников пикета на Лубянке; членов уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории России), а также запрещенного за терроризм участников боевого крыла вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева.

Интересно, что сам Тимур Идалов в 2003 году был осужден Хамовническим судом Москвы за похищение человека, вымогательство и хранение оружия, в 2009 году — Одинцовским судом за хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ), в 2010-м — Можайским судом за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), получив в общей сложности десять лет колонии. При этом при нахождении в СИЗО он состоял на учете как «лицо, склонное к совершению побега и дезорганизации нормальной деятельности СИЗО». Впрочем, уже в 2014 году Грозненский райсуд Чечни судимости досрочно снял.

На суд в Химки господин Идалов являлся нерегулярно, а потом и вовсе исчез, оказавшись в розыске.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев