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Сравнение с комиссаром сочли угрозой

Адвоката Тимура Идалова задержали в Москве

В Москве задержали адвоката Тимура Идалова, который защищал фигурантов резонансных уголовных дел, в том числе связанных с терроризмом и экстремизмом. Теперь ему самому предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления — по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Коллеги Тимура Идалова считают обвинение необоснованным.

Тимур Идалов

Тимур Идалов

Фото: соцсети

Тимур Идалов

Фото: соцсети

Следователи Следственного комитета РФ (СКР) в сопровождении спецназа ФСБ пришли к Тимуру Идалову домой и провели обыск, в ходе которого, по некоторым данным, были найдены два ружья «Сайга-12» и другое оружие. На него, заявил «Ъ» представляющий интересы Тимура Идалова адвокат Мурад Мусаев, имелись соответствующие разрешительные документы — охотничий билет и лицензия на коллекционирование оружия.

После обыска на хозяина квартиры надели наручники, сопроводив к следователю, который предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Дело адвоката ведет 1-е управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, события, положенные в основу обвинения, произошли 3 октября 2022 года.

В тот день Тимур Идалов, участвовавший в качестве защитника на процессе в Никулинском районном суде города Москвы, «демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду и участникам разбирательства, высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя».

В настоящее время Тимур Идалов задержан на основании ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании адвокату меры пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение, предъявленное Тимуру Идалову, «высосанным из пальца». «У него (Идалова.— “Ъ”) в зале суда состоялась заурядная перепалка с государственным обвинителем, а теперь, спустя полгода, произнесенную им тогда реплику решили квалифицировать как угрозу»,— заявил «Ъ» господин Мусаев, отметив, что высказанная в адрес гособвинителя реплика никакой угрозы не содержала.

Обращаясь к прокурору, Тимур Идалов сказал: «Вы что, комиссар Каттани (герой итальянского фильма про мафию.— “Ъ”)? Так его расстреляли».

«Идалов из тех адвокатов, кто бьется за доверителя: заваливает следствие и суды ходатайствами и жалобами, собирает и представляет доказательства, а не кивает головой и не подмахивает послушно протоколы. Поэтому у многих своих оппонентов он как кость в горле»,— заключил господин Мусаев.

Стоить отметить, что Тимур Идалов однажды уже был осужден. В начале 90-х он получил приговор за похищение людей, среди которых был кандидат в президенты Армении Серж Джилавян. Правда, в последствии, как заявил «Ъ» адвокат Мурад Мусаев, приговор был отменен Верховным судом РФ по реабилитирующим фигуранта обстоятельствам.

Муса Мурадов

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