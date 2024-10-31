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Коммерсантъ FM
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ФПК продлила действие измененной схемы движения поездов через Курскую область

Измененная схема движения поездов через Курскую область продлена до конца ноября. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК). Изменения затронут поезда №360/359 Адлер-Калининград, №141/142 Москва-Курск и №203/204 Санкт-Петербург-Белгород.

«Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через СМС-сообщения. Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат»,— сказано в сообщении ФПК в Telegram.

Скоростной поезд №741/742 «Ласточка» Белгород-Москва (отправлением из Москвы с 31 октября по 29 ноября, из Белгорода — с 1 по 30 ноября) продолжит курсировать составом из десяти вагонов, добавили в компании.

Предыдущая измененная схема движения поездов действовала до 31 октября. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности в пути следования. Боестолкновения в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции.

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