Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о специальной версии Phantom Goldfinger, а также об индивидуализации автомобиля от ателье Brabus.

Я бы не сказал, что Rolls-Royce в наши дни стал массовым автомобилем. С другой стороны, в прошлом году продукция из местечка Гудвуд установила очередной рекорд: клиентам по всему миру было отгружено 6032 автомобиля — такого тиража в истории марки не случалось никогда. Понятно, что все машины были в той или иной степени индивидуализированы с помощью клиентской программы Bespoke. Но все же 6 тыс. с лишним — это очень много. Особенно если учесть, что чуть ли не больше половины всех Rolls-Royce, выпущенных за все время, до сих пор на ходу. Поэтому постоянно надо придумывать что-то эдакое.

Например, на прошлой неделе марка представила модель Phantom Goldfinger, выпущенный в единственном экземпляре для одного клиента, решившего посвятить автомобиль 60-летию выхода на экраны фильма «Голдфингер» о приключениях Джеймса Бонда. Он отсылает к Rolls-Royce 1937 года выпуска, на котором в фильме ездил антагонист агента 007. Аурик Голдфингер — злодей, расплавлявший золото для изготовления кузовных деталей своего автомобиля — такой вот способ контрабанды драгметалла. На панели сегодняшней машины перед передним пассажиром изображена карта перевала Фурка в Швейцарии — действие фильма происходит в этих краях. А на обивке потолка воссоздано ночное небо над тем же перевалом, причем звезды располагаются так же, как в момент съемок в Альпах этого фильма. Кузов Phantom, разумеется, желтый c черным, а статуэтка Spirit of Ecstasy покрыта 18-каратным золотом.

Тюнинговое ателье Brabus, которое когда-то занималось переделкой Mercedes-Benz, теперь берется за что попало, на днях тоже представило свою версию индивидуализации Rolls-Royce. Статуэтку «Парящей леди» брабусовцы не позолотили, а просто демонтировали, сочтя ее на внедорожнике Cullinan лишней. Просто святотатство, ведь для многих именно эта носовая фигура является главной деталью Rolls-Royce. Зато двигатель «раздраконен» до 700 л. с. против 600 л. с. у обычного Cullinan. До «сотни» такой Rolls-Royce от Brabus разгоняется всего за пять секунд.